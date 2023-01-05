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Эрдоган созвонился с Путиным, предложив решение по Украине

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Четверг 05 января 2023 12:07
Эрдоган созвонился с Путиным, предложив решение по Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. На повестке дня оказались война в Украине, ситуация в Сирии и вопросы энергетического сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.

В управлении по связям администрации турецкого президента сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также региональные процессы, в том числе войну в Украине и Сирию.

Касаясь темы войны в Украине, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции. В частности, Эрдоган акцентировал внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.

Касаясь сирийского вопроса Эрдоган отметил, что для конкретных результатов по Сирии, режим Башара Асада должен занять конструктивную позицию и реализовать ряд шагов в политическом процессе.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести отдельные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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