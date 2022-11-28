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В Польше опровергли слухи о "планах присоединить Западную Украину"

Новина українською →
Варшава, Понедельник 28 ноября 2022 18:44
В Польше опровергли слухи о "планах присоединить Западную Украину" Фото: в Польше опровергли слухи о "планах присоединить западную Украину" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Слухи о том, что Варшава якобы готовит проведение референдума по присоединению Западной Украины, являются фейковыми. Их цель - поссорить украинцев и поляков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Польши Лукаша Ясина в Twitter.

"Сообщения по подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", - отметил он.

В Польше опровергли слухи о &quot;планах присоединить Западную Украину&quot;Фото: фейковый пост в соцсети (twitter.com/RzecznikMSZ)

По словам Ясина, все фото и документы, которые якобы должны подтверждать такие утверждения, являются поддельными.

Напомним, ранее стало известно, что белорусские официальные органы в очередной раз грезят, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако Варшава опровергла такие вбросы.

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Польша Западная Украина Референдум МИД Польши
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