Хотят посеять недоверие. У Зеленского резко отреагировали на вброс РФ о планах Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать запад Украины" - очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе. Есть только одна страна, которая издевается над международным правом, и мы знаем ее название", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, сегодня, 30 ноября, начальник российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Польша якобы готовится к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей.

Напомним, еще вчера, 29 ноября, подобные фейки начали распространять в соцсетях. Тогда спикер МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что такие вбросы являются очередной попыткой разжечь споры между поляками и украинцами.

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