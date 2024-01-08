Чтобы вытеснить РФ. Британия выделит 300 миллионов фунтов на производство ядерного топлива

"Британия подарила миру первую действующую атомную электростанцию, и теперь мы будем первой страной в Европе за пределами России, которая будет производить современное ядерное топливо", – сказала министр энергетики Клер Коутиньо.

Британское правительство утверждает, что

Первый производственный завод планируется запустить в начале 2030-х годов на северо-западе Англии.

Отмечается, что страна видит центральную роль в возрождении ядерной энергетики, в своей долгосрочной энергетической стратегии, в Такие реакторы должны быть легче и дешевле в производстве.

Санкции против ядерной сферы РФ

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Однако, по данным СМИ, Европейский союз в 2023 году, вероятно, увеличил закупку ядерного топлива у России по сравнению с довоенными показателями. Данные Агентства Евратома говорят о том, что продолжают импортировать российское ядерное топливо: Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия.

Конгресс США, 14 декабря, поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России.