Украине получит самолеты L-39NG Skyfox вместо L-159, которые не продала Чехия

На фоне отказа Чехии передать Украине легкие боевые самолеты L-159 в оборонном секторе обсуждается возможная альтернатива, которая может закрыть сразу несколько потребностей украинской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Radio Prague .

Отказ Праги не только в передаче, но и в продаже самолетов L-159 вызвал широкий резонанс. Однако производитель Aero Vodochody рассматривает вариант предложить Украине более современную модель L-39NG Skyfox, которая, несмотря на позиционирование как учебная, способна выполнять и боевые задачи.

Почему Украина не получила L-159

Официальной причиной отказа в поставках L-159 названа их ограниченная численность на вооружении самой Чехии.

Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что эти самолеты больше не производятся из-за отсутствия необходимых компонентов, что делает невозможным дополнительный заказ.

L-39NG как возможная альтернатива

Как сообщает Radio Prague, в Aero Vodochody заявляют, что L-39NG будет дешевле в эксплуатации и сможет использоваться для подготовки летного состава, нанесения ударов по наземным целям и противодействия беспилотникам.

Это делает самолет потенциальной заменой как для боевых задач, так и для обновления парка устаревших L-39 Albatros.

Возможности противодействия БПЛА

В ноябре 2025 года на авиасалоне в Дубае компания представила вариант L-39NG в конфигурации легкого истребителя для борьбы с дронами. Самолет может оснащаться 12,7-мм пулеметами и 70-мм ракетами FZ275 LGR с лазерным наведением, которые считаются европейским аналогом APKWS.

Финансовые и политические ограничения

Потенциальный контракт предполагает производство самолетов с нуля, что требует времени. Так, Венгрия ожидала поставку первых трех бортов около трех лет. Дополнительным барьером остается финансирование: для Ганы в 2024 году шесть самолетов обошлись в 132 млн долларов.

Теоретически оплату могли бы взять на себя европейские партнеры или структуры ЕС, однако ключевым остается вопрос экспортного разрешения чешского правительства, которое скептически относится к военной помощи Украине.