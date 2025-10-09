Украинский бизнес не спешит нанимать иностранцев: что настораживает работодателей в 2025 году
В Украине большинство работодателей не спешат нанимать иностранцев. Чаще всего это связано с тем, что нет потребности в кадрах из-за рубежа.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.
Лишь 13% компаний в Украине открыты к трудоустройству иностранцев. Основные причины: отсутствие потребности в иностранных кадрах (41%), языковой барьер (27%) и недостаток опыта сотрудничества с работниками из-за рубежа (23%).
Почему работодатели не решаются нанимать иностранцев (инфографика: OLX Работа)
Среди тех компаний, которые все же готовы брать иностранцев, больше всего стимулировали бы налоговые льготы и финансовые бонусы (34%). Также бизнес ожидает поддержки адаптации работников (26%), упрощения легализации (23%) и реагирует на усиление дефицита украинских кадров (26%).
Что стимулирует работодателей нанимать иностранцев (инфографика: OLX Работа)
Среди украинских работников большинство имеют положительное (40%) или нейтральное (26%) отношение к коллегам-иностранцам. Лишь 8% считают, что к ним относятся негативно.
В то же время среди причин настороженности украинцы называют языковой барьер (44%), культурно-религиозные различия (30%), страх "неприоритетности" своих граждан (28%) и отсутствие опыта совместной работы (23%).
Что настораживает работодателей при найме иностранцев (инфографика: OLX Работа)
