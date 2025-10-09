ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинский бизнес не спешит нанимать иностранцев: что настораживает работодателей в 2025 году

Четверг 09 октября 2025 06:40
UA EN RU
Украинский бизнес не спешит нанимать иностранцев: что настораживает работодателей в 2025 году Фото: Работа в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине большинство работодателей не спешат нанимать иностранцев. Чаще всего это связано с тем, что нет потребности в кадрах из-за рубежа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.

Лишь 13% компаний в Украине открыты к трудоустройству иностранцев. Основные причины: отсутствие потребности в иностранных кадрах (41%), языковой барьер (27%) и недостаток опыта сотрудничества с работниками из-за рубежа (23%).

Украинский бизнес не спешит нанимать иностранцев: что настораживает работодателей в 2025 году
Почему работодатели не решаются нанимать иностранцев (инфографика: OLX Работа)

Среди тех компаний, которые все же готовы брать иностранцев, больше всего стимулировали бы налоговые льготы и финансовые бонусы (34%). Также бизнес ожидает поддержки адаптации работников (26%), упрощения легализации (23%) и реагирует на усиление дефицита украинских кадров (26%).

Украинский бизнес не спешит нанимать иностранцев: что настораживает работодателей в 2025 году
Что стимулирует работодателей нанимать иностранцев (инфографика: OLX Работа)

Среди украинских работников большинство имеют положительное (40%) или нейтральное (26%) отношение к коллегам-иностранцам. Лишь 8% считают, что к ним относятся негативно.

В то же время среди причин настороженности украинцы называют языковой барьер (44%), культурно-религиозные различия (30%), страх "неприоритетности" своих граждан (28%) и отсутствие опыта совместной работы (23%).

Украинский бизнес не спешит нанимать иностранцев: что настораживает работодателей в 2025 году
Что настораживает работодателей при найме иностранцев (инфографика: OLX Работа)

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине углубляется кадровый дефицит. Больше всего не хватает работников рабочих специальностей и среднего звена. Компании реагируют, расширяя мотивационные пакеты и сотрудничая с университетами. Больше всего вакансий - для продавцов, водителей и поваров, а самые высокие зарплаты имеют строители.

Также мы рассказывали, что большинство украинцев не планируют менять работу, но готовы это сделать ради более высокой зарплаты. 60% работников остаются на текущем месте, тогда как 64% рассмотрели бы новое предложение с лучшей оплатой. Главные причины оставаться - гибкий график, стабильность и коллектив.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине
Новости
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы