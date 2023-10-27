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Чтобы не дублировать льготы. Статус защиты украинцев проверяют по общей базе ЕС

Чехия Прага, Пятница 27 октября 2023 15:02
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Чтобы не дублировать льготы. Статус защиты украинцев проверяют по общей базе ЕС Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцев со временной защитой проверяют по общеевропейской базе данных. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Сейчас информацию в эту базу данных вносят все государства-члены ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В прошлом году Чехия председательствовала в Совете ЕС и настаивала на создании такой базы данных, рассказал глава чешского МВД в интервью изданию ProUkrainu.

"Наверное, именно для того, чтобы обезоружить тех, кто склонен изображать украинцев на нашей территории как проблему. Они говорили: "А если украинцы злоупотребляют льготами в одной стране, в другой, в третьей?". Поэтому была введена общая система, в которую Чешская Республика вносит данные", – рассказал Вит Ракушан.

Некоторым странам понадобилось больше времени, но сейчас система работает, добавил он.

"И из этого видно, что попытки злоупотребления – это даже не проценты, а промилле случаев. Иногда речь идет об ошибке, когда человек не снялся с регистрации и не выполнил свои обязательства по выезду в одной из стран", –отметил министр.

Благодаря этой системе у чиновников есть понимание, как выглядит инструмент временной защиты, кто им пользуется, в какой стране находятся люди.

"Странам на границе Шенгенской зоны немного легче, чем Чехии. Ведь от нас украинцы просто уедут – домой или в другую страну, не проходя никаких пограничных процедур. И если они забудут сняться с регистрации, то мы не получим информацию об отъезде мгновенно", – заметил чиновник.

По его словам, как только человек придет просить о помощи в одной из стран ЕС, это автоматически означает, что он уже не имеет права на получение такой помощи ни в какой другой стране ЕС.

"Это, безусловно, хорошая профилактика любых настроений по поводу того, что щедростью отдельных государств можно злоупотреблять", – сказал Вит Ракушан.

Напомним, мы рассказывали, как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты. Следует уведомить не только страховую компанию, но и школу и налоговуую.

Также мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. Некоторые страны готовы принимать украинцев после убежища в другой стране – в том числе Германия, Румыния, Нидерланды.

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