Чтобы не дублировать льготы. Статус защиты украинцев проверяют по общей базе ЕС
Украинцев со временной защитой проверяют по общеевропейской базе данных. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Сейчас информацию в эту базу данных вносят все государства-члены ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
В прошлом году Чехия председательствовала в Совете ЕС и настаивала на создании такой базы данных, рассказал глава чешского МВД в интервью изданию ProUkrainu.
"Наверное, именно для того, чтобы обезоружить тех, кто склонен изображать украинцев на нашей территории как проблему. Они говорили: "А если украинцы злоупотребляют льготами в одной стране, в другой, в третьей?". Поэтому была введена общая система, в которую Чешская Республика вносит данные", – рассказал Вит Ракушан.
Некоторым странам понадобилось больше времени, но сейчас система работает, добавил он.
"И из этого видно, что попытки злоупотребления – это даже не проценты, а промилле случаев. Иногда речь идет об ошибке, когда человек не снялся с регистрации и не выполнил свои обязательства по выезду в одной из стран", –отметил министр.
Благодаря этой системе у чиновников есть понимание, как выглядит инструмент временной защиты, кто им пользуется, в какой стране находятся люди.
"Странам на границе Шенгенской зоны немного легче, чем Чехии. Ведь от нас украинцы просто уедут – домой или в другую страну, не проходя никаких пограничных процедур. И если они забудут сняться с регистрации, то мы не получим информацию об отъезде мгновенно", – заметил чиновник.
По его словам, как только человек придет просить о помощи в одной из стран ЕС, это автоматически означает, что он уже не имеет права на получение такой помощи ни в какой другой стране ЕС.
"Это, безусловно, хорошая профилактика любых настроений по поводу того, что щедростью отдельных государств можно злоупотреблять", – сказал Вит Ракушан.
Напомним, мы рассказывали, как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты. Следует уведомить не только страховую компанию, но и школу и налоговуую.
Также мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. Некоторые страны готовы принимать украинцев после убежища в другой стране – в том числе Германия, Румыния, Нидерланды.
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