Чтобы не дублировать льготы. Статус защиты украинцев проверяют по общей базе ЕС

Украинцев со временной защитой проверяют по общеевропейской базе данных. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан .

Сейчас информацию в эту базу данных вносят все государства-члены ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

В прошлом году Чехия председательствовала в Совете ЕС и настаивала на создании такой базы данных, рассказал глава чешского МВД в интервью изданию ProUkrainu.

"Наверное, именно для того, чтобы обезоружить тех, кто склонен изображать украинцев на нашей территории как проблему. Они говорили: "А если украинцы злоупотребляют льготами в одной стране, в другой, в третьей?". Поэтому была введена общая система, в которую Чешская Республика вносит данные", – рассказал Вит Ракушан.

Некоторым странам понадобилось больше времени, но сейчас система работает, добавил он.

"И из этого видно, что попытки злоупотребления – это даже не проценты, а промилле случаев. Иногда речь идет об ошибке, когда человек не снялся с регистрации и не выполнил свои обязательства по выезду в одной из стран", –отметил министр.

Благодаря этой системе у чиновников есть понимание, как выглядит инструмент временной защиты, кто им пользуется, в какой стране находятся люди.

"Странам на границе Шенгенской зоны немного легче, чем Чехии. Ведь от нас украинцы просто уедут – домой или в другую страну, не проходя никаких пограничных процедур. И если они забудут сняться с регистрации, то мы не получим информацию об отъезде мгновенно", – заметил чиновник.

По его словам, как только человек придет просить о помощи в одной из стран ЕС, это автоматически означает, что он уже не имеет права на получение такой помощи ни в какой другой стране ЕС.

"Это, безусловно, хорошая профилактика любых настроений по поводу того, что щедростью отдельных государств можно злоупотреблять", – сказал Вит Ракушан.