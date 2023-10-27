Щоб не дублювати пільги. Статус захисту українців перевіряють за спільною базою ЄС
Українців із тимчасовим захистом перевіряють за загальноєвропейською базою даних. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Зараз інформацію до цієї бази даних вносять всі держави-члени ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Минулого року Чехія головувала в Раді ЄС і наполягала на створенні такої бази даних, розповів голова чеського МВС в інтерв'ю виданню ProUkrainu.
"Напевно, саме для того, щоби обеззброїти тих, хто схильний зображати українців на нашій території як проблему. Вони казали: "А якщо українці зловживають пільгами в одній країні, у другій, у третій?". Тож було запроваджено загальну систему, до якої Чеська Республіка вносить дані", – розповів Віт Ракушан.
Деяким країнам знадобилося більше часу, але тепер система працює, додав він.
"І з цього видно, що спроби зловживання – це навіть не відсотки, а проміле випадків. Інколи також ідеться про помилку, коли людина не знялася з реєстрації та не виконала свої зобов’язання щодо виїзду в одній з країн", – зазначив міністр.
Завдяки цій системі у чиновників є розуміння, як виглядає інструмент тимчасового захисту, хто ним користується, у якій країні знаходяться люди.
"Країнам на кордоні Шенгенської зони трохи легше, ніж Чехії. Адже від нас українці просто поїдуть – додому чи в іншу країну, не проходячи жодних прикордонних процедур. І якщо вони забудуть знятися з реєстрації, то ми не отримаємо інформацію про від'їзд миттєво", – зауважив урядовець.
За його словами, щойно людина прийде просити про допомогу в одній з країн ЄС, це автоматично означає, що вона вже не має права на отримання такої допомоги в жодній іншій країні ЄС.
"Це, безумовно, гарна профілактика будь-яких настроїв стосовно того, що щедрістю окремих держав можна зловживати", – сказав Віт Ракушан.
Нагадаємо, ми розповідали, як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту. Треба повідомити не лише страхову компанію, але й школу та податкову.
Також ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Деякі країни готові приймати українців після прихистку в іншій країні – серед них Німеччина, Румунія, Нідерланди.
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