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Щоб не дублювати пільги. Статус захисту українців перевіряють за спільною базою ЄС

Чехія, Прага, П'ятниця 27 жовтня 2023 15:02
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Щоб не дублювати пільги. Статус захисту українців перевіряють за спільною базою ЄС Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців із тимчасовим захистом перевіряють за загальноєвропейською базою даних. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Зараз інформацію до цієї бази даних вносять всі держави-члени ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Минулого року Чехія головувала в Раді ЄС і наполягала на створенні такої бази даних, розповів голова чеського МВС в інтерв'ю виданню ProUkrainu.

"Напевно, саме для того, щоби обеззброїти тих, хто схильний зображати українців на нашій території як проблему. Вони казали: "А якщо українці зловживають пільгами в одній країні, у другій, у третій?". Тож було запроваджено загальну систему, до якої Чеська Республіка вносить дані", – розповів Віт Ракушан.

Деяким країнам знадобилося більше часу, але тепер система працює, додав він.

"І з цього видно, що спроби зловживання – це навіть не відсотки, а проміле випадків. Інколи також ідеться про помилку, коли людина не знялася з реєстрації та не виконала свої зобов’язання щодо виїзду в одній з країн", – зазначив міністр.

Завдяки цій системі у чиновників є розуміння, як виглядає інструмент тимчасового захисту, хто ним користується, у якій країні знаходяться люди.

"Країнам на кордоні Шенгенської зони трохи легше, ніж Чехії. Адже від нас українці просто поїдуть – додому чи в іншу країну, не проходячи жодних прикордонних процедур. І якщо вони забудуть знятися з реєстрації, то ми не отримаємо інформацію про від'їзд миттєво", – зауважив урядовець.

За його словами, щойно людина прийде просити про допомогу в одній з країн ЄС, це автоматично означає, що вона вже не має права на отримання такої допомоги в жодній іншій країні ЄС.

"Це, безумовно, гарна профілактика будь-яких настроїв стосовно того, що щедрістю окремих держав можна зловживати", – сказав Віт Ракушан.

Нагадаємо, ми розповідали, як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту. Треба повідомити не лише страхову компанію, але й школу та податкову.

Також ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Деякі країни готові приймати українців після прихистку в іншій країні – серед них Німеччина, Румунія, Нідерланди.

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