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Как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты: алгоритм действий

Пятница 20 октября 2023 11:57
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Как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты: алгоритм действий Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Более 200 тысяч украинцев, получивших временную защиту в Чехии с начала войны, уже уехали из страны. Некоторые вернулись в Украину, часть людей переехали в другие государства.

Как отказаться от статуса временной защиты и закрыть важные дела в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт для украинцев от чешского МВД nasiukrajinci.cz.

В октябре в Чехии находятся более 362 тысяч украинских беженцев. С начала войны заявления на временную защиту подали 561 605 человек. Часть беженцев покинули Чехию, чтобы сменить страну защиты. В таких случаях необходимо отказаться от статуса в Чешской Республике.

"Если вы планируете вернуться в Украину навсегда, вы должны отказаться от временной защиты, предоставленной вам в Чешской Республике, перед отъездом", – отмечают на сайте для украинцев.

Это можно сделать в разных учреждениях, взяв паспорт с визовой отметкой:

  • если у человека есть биометрический паспорт – можно обратиться в Региональный центр помощи украинцам (KACPU);
  • если нет биометрического паспорта, нужно прийти на рабочее место Департамента убежища и миграционной политики МВД;
  • отказаться от временной защиты можно и с территории Украины. В этом случае следует обратиться в отдел Посольства Чешской Республики в Киеве или в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове.

Также беженцам следует уведомить медицинскую страховую компанию об отказе от временной защиты: во время визита, по электронной почте или через онлайн-форму. При этом необходимо предоставить документ об окончании визы и вернуть карту страхования.

"Перед отъездом рекомендуем уточнить у вашей медицинской страховой компании, есть ли у вас долг перед ней. Если вы не сообщите медицинской страховой компании о прекращении временной защиты, у вас может возникнуть задолженность по страховому взносу, включая штраф, который страховая компания должна взыскать с вас", – обращают внимание на сайте.

Украинцы должны уведомить чешскую школу о своем возвращении на родину. Школа может на основе этой информации требовать возврата одолженого оборудования, учебников, осуществить финансовый расчет, например, за питание.

"Если вы хотите подтвердить посещение детьми школы в Чешской Республике с целью признания в своей стране, попросите школу выдать подтверждение. Форму и другую информацию можно найти на сайте edu.cz", – отмечают в ведомстве.

В заключение следует решить налоговые вопросы: подать декларацию о доходах физических лиц, если есть такое обязательство по работе или бизнесу. Если человек состоит на учете у налогового управляющего, следует уведомить его об изменении регистрационных данных при выезде из Украины по установленной форме.

Между тем, в Чехии рассматривают увеличение финансовой помощи украинцам. Речь идет об экстренных выплатах уязвимым беженцам на оплату жилья и увеличения расходов на проживание.

Напомним, мы писали, что в Чехии растет количество украинских беженцев. За прошедшую неделю прибыли более 1700 человек. Сейчас украинские беженцы зарегистрированы в каждом муниципалитете страны.

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