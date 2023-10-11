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Новое убежище. Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно

Среда 11 октября 2023 08:30
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Новое убежище. Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Миллионы украинцев выехали в Европу в поисках безопасности. Многим людям не подошли условия в стране убежища и для них актуально переехать в другое государство.

Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Где можно получить временную защиту после убежища в другой стране

Украинцы не ограничены в выборе страны, где можно попросить временную защиту впервые. Впрочем, многим людям не подходят условия поддержки, климат или местная культура и они решают переехать в другую страну. Рассказываем, где готовы принимать украинцев независимо от того, получали ли они статус временной защиты в другой стране.

  • Германия не ограничила прием украинских беженцев после другой страны. Но этот вопрос решается на уровне местных чиновников. Перед переездом рекомендуется связаться с миграционной службой в конкретном городе Германии и уточнять условия приема. Информация доступна на портале для беженцев из Украины.
  • Нидерланды. Эта страна принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Для этого следует отказаться от статуса в первой стране, потому что правила запрещают пользоваться им в двух странах одновременно. Подробную информацию можно найти на сайте для украинских беженцев. В последнее время поток украинцев в Нидерланды увеличился. Многие из этих беженцев уже пользовались защитой в другой стране.
  • Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС. О прибытии, регистрации и программе помощи украинцам можно узнать на портале dopomoha.ro.

Новое убежище. Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторноФото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)

  • Испания принимает украинцев после временной защиты других стран. В этой стране нельзя выбрать город для проживания – он может быть назначен в любом регионе. Для получения временной защиты следует подать заявление в Центрах CREADE. Они работают в Мадриде, Барселоне, Малаге и Аликанте. Также можно обратиться в полицию столицы провинции.
  • Португалия предоставляет временную защиту независимо от предыдущего убежища в другой стране. Украинцам следует позаботиться об отказе от статуса в предыдущей стране. Подробную информацию можно найти на сайте portugalforukraine.gov.pt.
  • Хорватия предоставляет временную защиту после отказа от аналогичного статуса в другой стране. Подать заявление на предоставление временной защиты можно онлайн через приложение croatia4ukraine. Информация на украинском языке есть на страницах государственных органов.

В каких странах украинцам откажут в повторной защите

Некоторые страны Европы приняли правила, по которым временную защиту после убежища в другом государстве предоставлять не будут. Это следует учитывать тем, кто ищет возможность изменить страну временного пребывания.

  • Чехия отказывает во временной защите украинцам, получившим убежище, вид на жительство или долгосрочную визу (более 90 дней) в другой стране. Это касается и виз в Великобританию и Канаду.
  • Польша такое правило приняла в 2023 году. Временную защиту в Польше можно возобновлять, но не в ситуации, когда убежище предоставила другая страна. Не поможет даже отказ в другой стране. Но из-за войны можно находиться на территории Польши без получения льгот.

Новое убежище. Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторноФото: Поезд из Германии в Польшу (gettyimages.com)

  • Норвегия не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Страна предоставляет коллективную защиту украинским беженцам. Если украинцы были зарегистрированы на убежище в другой стране, Норвегия предоставит защиту. Но откажет, если до 24 февраля 2022 года бежавшие от войны подали заявление или получили вид на жительство в одной из стран ЕС, Швейцарии, Исландии или Лихтенштейне. Детальнее можно прочитать на странице Норвежской организации для соискателей убежища NOAS.
  • Швейцария отказывает в повторной защите, но перед переездом следует проконсультироваться с местными структурами. Исключение делают для людей из стран, уже перегруженных большим количеством беженцев.

Ранее мы писали, что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно. Возобновить льготы можно только в той земле, где была первая регистрация, а пункты приема больше будут недоступны.

Тем временем в Нидерландах растет поток украинских беженцев. Власть призывают создать больше приютов, иначе придется отказывать новоприбывшим.

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