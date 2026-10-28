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Чтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведениях

16:30 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Шиканова
Чтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведениях В школах Киева ремонтируют укрытие, чтобы дети могли учиться (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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За последние два года в столице выполнили капитальные ремонты укрытий в 76 учебных заведениях, чтобы дети могли учиться не только в дистанционном формате.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост мэр Киева Виталия Кличко в Telegram.

Построено уже 9 новых сооружений и еще 4 – в работе

По словам главы столицы, за последние 2 года в столице выполнили ремонты в укрытиях 76 учебных заведений, в еще 33 - работы продолжаются.

Также он рассказал, что построили 9 новых сооружений двойного назначения (на 4781 мест) и планируется завершить строительство еще 4 объектов (на 1774 мест).

"Делаем все возможное, чтобы дети могли учиться очно там, где это позволяют условия безопасности. Сейчас 55% учеников в Киеве учатся очно", - сказал Кличко.

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Как выглядит обновленная школа в Киеве

Мэр также показал, как выглядят отремонтированные укрытия на примере одной из школ Соломенского района, где раньше не было условий для учебного процесса в укрытии и можно было только переждать тревогу.

"Ремонт укрытия площадью 600 м² закончили к началу учебного года. Теперь там есть учебное пространство, и все 353 ученика имеют возможность учиться по очной форме. Рассчитано хранилище на 600 человек", - отметил он.

Также Кличко рассказал, что в этой школе вместе с укрытием отремонтировали столовую и спортзал.

Чтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведенияхЧтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведениях

Ранее мы сообщали, что Кабмин утвердил новые правила для школ по обучению во время длительных тревог.

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