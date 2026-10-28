ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кто имеет доступ к укрытиям в школах и детсадах Киева: разъяснение КГГА

13:56 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Кто имеет доступ к укрытиям в школах и детсадах Киева: разъяснение КГГА Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Украине изменили правила доступа к укрытиям в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные хранилища будут предназначаться для участников образовательного процесса, а укрытия в детсадах будут использовать исключительно для защиты детей и работников.

В Департаменте образования и науки КГГА рассказали РБК-Украина, кто имеет доступ к укрытиям в школах и детсадах Киева.

Какие правила доступа к укрытиям действуют в Киеве

Правила использования защитных сооружений в учебных заведениях определяет постановление Кабинета министров Украины №1288 от 15 октября 2026 года. Согласно ему, во время очного обучения укрытия в заведениях общего среднего образования доступны только для участников образовательного процесса.

К ним относятся ученики, педагогические, научно-педагогические и научные работники, родители несовершеннолетних учеников, а также физические лица, осуществляющие образовательную деятельность, и другие люди, вовлеченные в образовательный процесс в соответствии с законодательством.

Для детских садов действует отдельное положение. Согласно закону "О дошкольном образовании", защитные сооружения в учреждениях дошкольного образования используются исключительно для защиты участников образовательного процесса.

В КГГА отметили, что в условиях военного положения учредители и руководители учебных заведений должны определять условия доступа населения к таким объектам в соответствии с порядком использования защитных сооружений, установленным соответствующей военной администрацией.

Сколько мест в укрытиях Киева

По данным Департамента образования и науки КГГА, общая емкость укрытий в учебных заведениях столицы составляет 375 тысяч мест. С 2022 года фонд защитных сооружений увеличился на 170 тысяч мест.

В то же время, в департаменте подчеркнули, что этого количества мест недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности участников образовательного процесса в Киеве.

Управление коммунальными учебными заведениями, а также организация их материально-технического и финансового обеспечения относятся к полномочиям районных в Киеве государственных администраций. Это определено распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 31 января 2011 года №121.

Как учатся дети в Киеве

В КГГА напомнили, что формат обучения в столичных учебных заведениях определяют в зависимости от ситуации в соответствии с постановлением Кабмина №847 от 1 июля 2026 года.

По состоянию на 26 октября 2026 года в Киеве очно работали:

  • 515 заведений дошкольного образования,
  • 213 заведений общего среднего образования,
  • 26 заведений внешкольного образования.

В смешанном формате работали:

  • 194 заведения общего среднего образования,
  • 5 заведений профессионального высшего образования,
  • 19 заведений профессионального образования,
  • 15 заведений внешкольного образования.

Дистанционное обучение было организовано в:

  • 5 заведениях общего среднего образования,
  • 10 заведениях профессионального высшего образования,
  • Киевскиом университете имени Бориса Гринченко.

Напомним, 15 октября Кабмин изменил правила доступа к укрытиям в учебных заведениях. При очном обучении приоритет имеют ученики и работники школ, однако по решению местных властей в защитных сооружениях могут одновременно находиться и другие граждане. Для этого необходимо разграничить зоны пребывания, обеспечить безопасность детей и определить порядок доступа посторонних лиц.

Вне образовательного процесса школьные укрытия остаются доступными для населения в соответствии с установленными правилами. В детсадах защитные сооружения предназначены исключительно для участников образовательного процесса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушная тревога Школа Детский сад Киев КГГА
Новости
Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении: основные показатели
Аналитика
Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины