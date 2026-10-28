Кто имеет доступ к укрытиям в школах и детсадах Киева: разъяснение КГГА
В Украине изменили правила доступа к укрытиям в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные хранилища будут предназначаться для участников образовательного процесса, а укрытия в детсадах будут использовать исключительно для защиты детей и работников.
В Департаменте образования и науки КГГА рассказали РБК-Украина, кто имеет доступ к укрытиям в школах и детсадах Киева.
Какие правила доступа к укрытиям действуют в Киеве
Правила использования защитных сооружений в учебных заведениях определяет постановление Кабинета министров Украины №1288 от 15 октября 2026 года. Согласно ему, во время очного обучения укрытия в заведениях общего среднего образования доступны только для участников образовательного процесса.
К ним относятся ученики, педагогические, научно-педагогические и научные работники, родители несовершеннолетних учеников, а также физические лица, осуществляющие образовательную деятельность, и другие люди, вовлеченные в образовательный процесс в соответствии с законодательством.
Для детских садов действует отдельное положение. Согласно закону "О дошкольном образовании", защитные сооружения в учреждениях дошкольного образования используются исключительно для защиты участников образовательного процесса.
В КГГА отметили, что в условиях военного положения учредители и руководители учебных заведений должны определять условия доступа населения к таким объектам в соответствии с порядком использования защитных сооружений, установленным соответствующей военной администрацией.
Сколько мест в укрытиях Киева
По данным Департамента образования и науки КГГА, общая емкость укрытий в учебных заведениях столицы составляет 375 тысяч мест. С 2022 года фонд защитных сооружений увеличился на 170 тысяч мест.
В то же время, в департаменте подчеркнули, что этого количества мест недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности участников образовательного процесса в Киеве.
Управление коммунальными учебными заведениями, а также организация их материально-технического и финансового обеспечения относятся к полномочиям районных в Киеве государственных администраций. Это определено распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 31 января 2011 года №121.
Как учатся дети в Киеве
В КГГА напомнили, что формат обучения в столичных учебных заведениях определяют в зависимости от ситуации в соответствии с постановлением Кабмина №847 от 1 июля 2026 года.
По состоянию на 26 октября 2026 года в Киеве очно работали:
- 515 заведений дошкольного образования,
- 213 заведений общего среднего образования,
- 26 заведений внешкольного образования.
В смешанном формате работали:
- 194 заведения общего среднего образования,
- 5 заведений профессионального высшего образования,
- 19 заведений профессионального образования,
- 15 заведений внешкольного образования.
Дистанционное обучение было организовано в:
- 5 заведениях общего среднего образования,
- 10 заведениях профессионального высшего образования,
- Киевскиом университете имени Бориса Гринченко.
Напомним, 15 октября Кабмин изменил правила доступа к укрытиям в учебных заведениях. При очном обучении приоритет имеют ученики и работники школ, однако по решению местных властей в защитных сооружениях могут одновременно находиться и другие граждане. Для этого необходимо разграничить зоны пребывания, обеспечить безопасность детей и определить порядок доступа посторонних лиц.
Вне образовательного процесса школьные укрытия остаются доступными для населения в соответствии с установленными правилами. В детсадах защитные сооружения предназначены исключительно для участников образовательного процесса.