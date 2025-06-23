Орбан предложил ЕС отказаться от запрета российских нефти и газа из-за войны в Иране
Венгрия, которая имеет близкие отношения с Россией, считает, что Европейский Союз должен отказаться от запрета на российскую энергию. Цены растут на фоне авиаударов США по территории Ирана и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, в сложившейся ситуации Европе угрожает дальнейшее повышение стоимости энергоносителей. Видеозаявление Орбана опубликовано в Facebook после заседания Совета обороны Венгрии.
Недовольство союзника Путина позиции Брюсселя
"Это серьезная угроза. Поэтому мы должны в Брюсселе отменить правила и запреты на российскую энергию", - заявил Орбан. "У нас и без того достаточно проблем из-за негативного влияния иранско-израильской войны на цены", - добавил он.
Венгрия и Словакия сохраняют тесные связи с Россией в энергетической сфере и продолжают получать поставки нефти и газа. Эти страны выступают против прекращения импорта, заявляя о негативных последствиях для собственных экономик.
План Еврокомиссии
Европейская комиссия представила юридически обязывающий план по запрету импорта российского газа и сжиженного газа в ЕС до конца 2027 года. Документ предполагает меры, которые не позволят отдельным странам, таким как Венгрия и Словакия, заблокировать инициативу.
Целью плана является прекращение многолетней энергетической зависимости Европы от российского газа, которая сложилась до начала вторжения России в Украину в 2022 году.
В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля, России, Бахрейна и Иордании. Темой обсуждения стал кризис в регионе Ближнего Востока.
Союзники Кремля в Европе
Несмотря на санкции Евросоюза, газ из России не подпадает под жесткие ограничения из-за позиции Словакии и Венгрии. Эти страны заявляют о желании близких отношений с Кремлем, несмотря на войну России против Украины.
Аналитики отмечают, что недавний рост цен на нефть, начавшийся после атак Израиля на Иран, усиливает инфляционные риски для стран Центральной Европы.
Напомним, цены на нефть резко выросли после начала войны Израиля и США против Ирана. Goldman Sachs прогнозирует скачок цены нефти до 110 долларов за баррель, если Иран заблокирует Ормузский пролив.
Нефть и газ являются основным источником доходов Кремля для продолжения войны против Украины.
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