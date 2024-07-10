Что сделать, чтобы украинский диплом был действителен в Польше: инструкция

Украинцы, которые хотят работать в Польше по специальности, полученной в Украине, должны подтвердить свой диплом. Сделать это можно двумя способами: либо путем получения специального сертификата, либо путем нострификации.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Nasz Wybir рассказывает, как подтвердить украинский диплом в Польше.

Как получить сертификат о признании диплома

Дипломы, выданные в Украине до 19 июня 2006 года, не требуют нострификации, нужно только признания. Проверить, нужна ли нострификации, можно на сайте Национального агентства академических обменов (NAWA) на сайте NAWA Qualifier.

На сайте нужно выбрать страну, где получили диплом, а затем указать, когда он получен. Система сразу сгенерирует нужную информацию на польском и английском языках. После этого следует распечатать сертификат и сохранить его.

Как провести нострификации

Процедура нострификации осуществляется в вузах, в которые человек подает заявление лично. Важно, что университет, в котором человек хочет нострифицировать документ об образовании, должен иметь научную категорию А+, А или В+ по дисциплине, к которой принадлежит диплом. Информацию о категории данной дисциплины можно найти на сайте вуза.

Все документы представляются с переводом на польский язык. Обычно достаточно обычного перевода, но некоторые университеты могут требовать присяжный перевод. Об этом нужно узнать непосредственно в заведении, где вы планируете проходить нострификации. Диплом и другие документы по образованию могут быть представлены в качестве копий.

В Польше нет единой системы перечня всех университетов, где можно осуществить нострификации. Поэтому нужно искать университет, который это может сделать. Важно убедиться, имеет ли ВУЗ ту специальность, по которой учились в Украине.

Процесс нострификации предполагает сравнение образовательных программ, по которым вы учились в Украине, с той, что сейчас реализуется в выбранном польском университете. Поэтому, чтобы быть уверенным, что тот или иной польский университет подходит, вы можете самостоятельно ознакомиться с учебными программами заранее. Они обычно доступны в открытом доступе на сайте университета. Процесс нострификации занимает до 90 дней.

Подготовка документов

Когда точно определились с учебным заведением, нужно узнать, какие документы нужно им предоставить. Также важно уточнить, какой перевод на польский язык нужен для конкретных документов - обычный или присяжный.

Каждый университет сам устанавливает перечень документов, необходимых для нотификации. В подавляющем большинстве случаев для этого необходимы:

заявление о нострификации диплома о высшем образовании, в котором должна быть указана дисциплина, по которой получен диплом

свидетельство о рождении и его перевод на польский язык

диплом о высшем образовании с приложением (то, на которое относится нострификации) и перевод на польский язык

справка или информация Национального агентства академических обменов (NAWA) о возможности признания диплома о высшем образовании в Польше. Сертификат создается лично на сайте NAWA и является бесплатным

документы, позволяющие оценить ход обучения, полученные результаты и продолжительность обучения в университете в Украине, а также перевод этих документов на польский язык

свидетельство, диплом или другой образовательный документ с переводом на польский язык (например, для признания степени магистра нужно также предъявить диплом бакалавра)

при необходимости документ, подтверждающий изменение имени с переводом на польский язык

Когда все документы, копии и переводы будут готовы, нужно написать в институт и договориться о передаче документов. Заведение проверит все документы и сообщить заявителю, все ли в порядке.

После подачи документов вуз обязан отправить письмо с данными для уплаты взноса. Важно проверять адрес, указанный в заявке, а также номер почтового ящика. После получения письма нужно оплатить платеж в течение двух недель, иначе заявку не будут рассматривать.

Оплата нострификации службой занятости

Есть возможность покрыть расходы по признанию диплома. Для этого нужно обратиться в районное управление труда. Сначала вам нужно создать свою электронную учетную запись на веб-сайте praca.gov.pl.

Обращаться в службу занятости нужно сразу после получения письма из университета о плате. Необходимо сделать электронную копию этого письма (например, сфотографировать или отсканировать). В службе занятости вам помогут оформить заявление на финансирование нострификации. В случае одобрения заявки, служба трудоустройства сама выплачивает необходимую сумму университета.

Ожидание результата

Процесс нострификации занимает до 90 дней с момента подачи заявления. На практике, однако, время ожидания может длиться дольше.

После проверки программ обучения, сравнения предметов, количества часов и тому подобного, вы можете получить решение: