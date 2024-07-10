Що зробити, щоб український диплом був дійсним у Польщі: інструкція

Українці, які хочуть працювати у Польщі за спеціальністю, яку здобули в Україні, повинні підтвердити свій диплом. Зробити це можна двома способами: або шляхом отримання спеціального сертифіката, або шляхом нострифікації.

Як отримати сертифікат про визнання диплома

Дипломи, видані в Україні до 19 червня 2006 року, не потребують нострифікації, потрібне лише визнання. Перевірити, чи потрібна нострифікація, можна на сайті Національного агентства академічних обмінів (NAWA) на сайті NAWA Qualifier.

На сайті потрібно вибрати країну, де отримали диплом, а тоді вказати, коли він отриманий. Система відразу згенерує потрібну інформацію польською та англійською мовами. Після цього слід роздрукувати сертифікат і зберегти його.

Як пройти нострифікацію

Процедура нострифікації здійснюється у ВНЗ, до яких людина подає заяву особисто. Важливо, що університет, у якому людина хоче нострифікувати документ про освіту, повинен мати наукову категорію А+, А або В+ з дисципліни, до якої належить диплом. Інформацію про категорію даної дисципліни можна знайти на сайті обраного ВНЗ.

Усі документи подаються з перекладом на польську мову. Зазвичай достатньо звичайного перекладу, однак деякі університети можуть вимагати присяжний переклад. Про це потрібно дізнатися безпосередньо у закладі, де ви плануєте проходити нострифікацію. Диплом та інші документи про освіту можуть бути подані як копії.

У Польщі немає єдиної системи переліку всіх університетів, де можна здійснити нострифікацію. Тому треба шукати університет, який це може зробити. Важливо переконатись, чи ВНЗ має ту спеціальність, за якою навчалися в Україні.

Процес нострифікації передбачає порівняння освітніх програм, за якими ви навчалися в Україні, з тією, що зараз реалізується в обраному польському університеті. Тому, щоб бути впевненим у тому, що той чи інший польський університет підходить, ви можете самостійно ознайомитися з навчальними програмами заздалегідь. Вони зазвичай доступні у відкритому доступі на сайті університету. Процес нострифікації займає до 90 днів.

Підготовка документів

Коли вже точно визначились із навчальним закладом, потрібно дізнатись, які документи потрібно їм надати. Також важливо уточнити, який саме переклад на польську мову потрібен для конкретних документів - звичайний чи присяжний.

Кожний університет сам встановлює перелік документів, які потрібні для нотифікації. У переважній більшості випадків для цього необхідні:

заява про нострифікацію диплома про вищу освіту, в якій має бути вказана дисципліна, з якої отримано диплом

свідоцтво про народження та його переклад на польську мову

диплом про вищу освіту з додатком (той, на який відноситься нострифікація) та переклад на польську мову

довідка або інформація Національного агентства академічних обмінів (NAWA) про можливість визнання диплома про вищу освіту в Польщі. Сертифікат створюється особисто на сайті NAWA і є безкоштовним

документи, що дозволяють оцінити хід навчання, отримані результати та тривалість навчання в університеті в Україні, а також переклад цих документів на польську мову

свідоцтво, диплом чи інший освітній документ з перекладом на польську мову (наприклад, для визнання ступеня магістра потрібно також пред’явити диплом бакалавра)

при необхідності документ, що підтверджує зміну імені з перекладом на польську мову

Коли всі документи, копії та переклади будуть готові, необхідно написати в університет і домовитися про передачу документів. Заклад перевірить усі документи і повідомить заявнику, чи все з ними гаразд.

Після подачі документів ВНЗ зобов’язаний надіслати лист із даними для сплати внеску. Важливо перевіряти адресу, яку ви вказуєте в заявці, а також номер поштової скриньки. Після отримання листа потрібно сплатити здійснити платіж протягом двох тижнів, інакше заявку не розглядатимуть.

Оплата нострифікації службою зайнятості

Є можливість покрити витрати на визнання диплома. Для цього потрібно звернутися до районного управління праці. Спочатку вам потрібно створити свій електронний обліковий запис на веб-сайті praca.gov.pl.

Звертатися до служби зайнятості потрібно одразу після отримання листа з університету щодо плати. Необхідно зробити електронну копію цього листа (наприклад, сфотографувати або відсканувати). У службі зайнятості вам допоможуть оформити заяву на фінансування нострифікації. У разі схвалення заявки служба працевлаштування сама виплачує необхідну суму університету.

Очікування результату

Процес нострифікації займає до 90 днів з моменту подачі заяви. На практиці, однак, час очікування може бути довшим.

Після перевірки програм навчання, порівняння предметів, кількості годин і тому подібного, ви можете отримати рішення: