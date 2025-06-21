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Что есть в дороге, чтобы не проголодаться, не переесть и оставаться в тонусе

Суббота 21 июня 2025 07:27
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Что есть в дороге, чтобы не проголодаться, не переесть и оставаться в тонусе Фото: Что лучше взять в дорогу поесть (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Правильно организованное питание в дороге - это не ограничение, а возможность сделать ваше путешествие еще более комфортным, энергичным и приятным.

РБК-Украина рассказывает, как правильно подобрать продукты, чтобы не быть голодными и при этом не поправиться.

Почему важно правильно питаться в дороге?

Неправильное питание во время путешествия может привести к ряду неприятных последствий. Часто мы едим от скуки или из-за того, что пропускаем основные приемы пищи, а потом наверстываем упущенное вредными снеками, что ведет к перееданию. Новая, непривычная еда, быстрые перекусы и нерегулярный режим могут вызвать пищеварительные расстройства, такие как дискомфорт в желудке, вздутие, запоры или диарею.

Избыток сахара и простых углеводов приводит к резким скачкам уровня сахара в крови, вызывая потерю энергии, усталость и вялость. Дополнительные калории от снеков и фастфуда быстро добавляют лишние килограммы.

Особенно актуально для водителей, ведь перепады уровня сахара в крови и тяжесть в желудке могут снизить внимание и время реакции, влияя на концентрацию. Правильный подход поможет сохранить легкость и наслаждаться каждым моментом путешествия.

Основы здорового перекуса в дороге

Главный секрет сытости и энергии - это сбалансированные перекусы, содержащие все три компонента. Белки обеспечивают длительное чувство сытости, поддерживают мышцы и метаболизм. Сложные углеводы дают стабильную энергию, не вызывая резких скачков сахара в крови. А клетчатка улучшает пищеварение, помогает контролировать аппетит и нормализует работу кишечника.

Что взять с собой в дорогу

Планируя рацион в дороге, ориентируйтесь на продукты, которые не требуют специальных условий хранения (или их минимум), легко транспортируются и не оставляют мусора.

Классикой здорового перекуса являются фрукты и овощи. Выбирайте те, которые хорошо хранятся и удобны для еды, например яблоки, груши, бананы, мандарины, виноград, морковь, огурцы, помидоры черри или сладкий перец. Они богаты клетчаткой и витаминами, прекрасно утоляют голод и дарят ощущение свежести.

Отличным источником здоровых жиров, белка и клетчатки являются орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, кешью, тыквенные или подсолнечные семечки (несоленые) - это сытный и компактный вариант. Помните, что порция должна быть небольшой - горсть, чтобы избежать избытка калорий.

Сухофрукты вроде кураги, чернослива, фиников или изюма являются источником быстрой энергии и клетчатки. Однако они очень калорийны, поэтому потребляйте их в умеренных количествах, лучше сочетая с орехами для сбалансированного перекуса.

В отличие от обычного хлеба, цельнозерновые хлебцы или крекеры содержат больше клетчатки и сложных углеводов, что дает длительное насыщение. Их можно дополнить кусочком сыра (если есть возможность хранить в термосумке) или небольшим пакетиком арахисовой пасты.

Если у вас есть термосумка, натуральные йогурты или кефир станут отличным выбором. Белок и пробиотики улучшат пищеварение и дадут сытость. Выбирайте продукты без добавления сахара. Отварные яйца также легко готовятся, удобно транспортируются и являются отличным источником белка.

Если вы уверены в составе, качественные протеиновые батончики могут быть быстрым и удобным вариантом. Выбирайте батончики с низким содержанием сахара и высоким содержанием белка и клетчатки. Вместо покупных, лучше приготовить домашние сэндвичи или роллы. Используйте цельнозерновой хлеб или лаваш, отварную курицу/индейку, листовой салат, огурец, помидор - это будет намного сытнее и полезнее фастфуда.

Чего избегать в дороге?

Некоторые продукты лучше оставить дома или покупать их крайне редко. Сладкие газированные напитки и соки содержат много сахара, являются источником пустых калорий, вызывают быстрый скачок сахара в крови и чувство голода.

Чипсы, сухарики, снеки богаты солью, жирами и простыми углеводами, вызывают жажду и не дают длительного насыщения. Шоколадные батончики и конфеты дают быструю энергию, но потом приводят к резкому спаду. Фастфуд, как правило, жирный, калорийный и не содержит достаточного количества питательных веществ.

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При написании использовались следующие источники: Facebook-страница тренера Виктора Мандзяка, Health, Eating Well.

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