Три продукта с высоким содержанием белка, которые не сделают вас толстыми: о них все забывают

Одним из ключевых и основных питательных веществ в нашем рационе является белок. Обычно мы находим его в очень распространенных продуктах, таких как мясо или рыба.

О еще трех продуктах, в которых содержится много белка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Достаточно ли белка вы употребляете?

По статистике, 10% населения мира не потребляет необходимого количества белка для оптимального и правильного функционирования организма. Белок необходим нам для наращивания мышц, а его правильное потребление может предотвратить их потерю с возрастом.

Греческий йогурт

Если вы хотите увеличить потребление белка в своем рационе, греческий йогурт - отличный выбор. Он, в среднем, имеет очень низкое содержание жира и содержит до десяти граммов белка. По сравнению с другими йогуртами, здесь гораздо большее количество белка. Кроме того, этот продукт достаточно универсален и его можно сочетать с фруктами, орехами или злаками, а также включать в различные рецепты, как сладких, так и соленых. Он является незаменимым ингредиентом в любом холодильнике.

Микроводоросли

Этот продукт постепенно внедряется на кухне нашей страны, хотя ему еще предстоит пройти долгий путь. Микроводоросли могут быть перспективным растительным источником, поскольку, по словам разных экспертов, они могут содержать от 10% до 70% своего сухого веса.

Одной из самых распространенных является спирулина, которая часто используется в качестве белка в различных диетах благодаря своему содержанию питательных веществ и высокой пищевой ценности. С другой стороны, этот вид водорослей содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые человеческому организму.

Яйца

Яйца являются гораздо более известным и широко потребляемым продуктом, чем вышеупомянутые. Однако часто им не придают должного значения.

Яйца являются отличным источником белка. Яйцо среднего размера обычно содержит примерно шесть граммов высококачественного белка. Кроме того, оно содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму.

Яичный белок считается имеющим высокую биологическую ценность. Это означает, что он легко усваивается и используется организмом для построения и восстановления тканей, хотя он также необходим для выполнения других важных функций нашего организма.