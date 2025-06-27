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Этот банановый коктейль влюбляет с первого глотка: как приготовить дома

Пятница 27 июня 2025 11:32
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Этот банановый коктейль влюбляет с первого глотка: как приготовить дома Как приготовить вкусный и полезный банановый коктейль (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Банановый коктейль - это настоящее летнее спасение: он освежает, заряжает энергией и одновременно достаточно сытный, чтобы стать альтернативой десерту или легкому завтраку. Как его приготовить дома и что для этого нужно?

РБК-Украина рассказывает, какие ингредиенты выбрать и как приготовить настоящий шедевр вкуса и пользы.

Ингредиенты

  • 2 спелых банана - придают натуральную сладость и кремовость
  • 1/2 стакана несладкого миндального или другого растительного молока
  • 1 столовая ложка натурального арахисового или миндального масла
  • 1 столовая ложка семян чиа или молотого льна
  • несколько кубиков льда
  • по вкусу - мед или кленовый сироп
  • по желанию - горсть черники или малины

Процесс приготовления

В чашу блендера положите порезанные бананы, добавьте растительное молоко, семена, ореховую пасту и кубики льда.

По желанию можно положить немного меда или ягод.

Все хорошо взбейте в течение одной-двух минут до однородной консистенции.

Если напиток получился слишком густым - добавьте еще немного молока.

Попробуйте коктейль: при необходимости скорректируйте вкус, добавив сладкий компонент или специи.

Готовый напиток перелейте в стакан, украсьте ягодами или посыпьте еще немного семечками сверху. Подавать лучше всего сразу после приготовления - он будет самым вкусным и свежим. При желании можно хранить в холодильнике до суток в закрытой посуде.

Этот банановый коктейль влюбляет с первого глотка: как приготовить домаБанановый коктейль - идеальное решение для ежедневной диеты (фото: Freepik)

Почему стоит готовить этот коктейль ежедневно

Этот банановый коктейль сочетает в себе пользу банана - полезные витамины и калий для сердца, а также клетчатку, которая помогает пищеварению.

Миндальное масло и семена насыщают полезными жирами, белками и омега-3 - это поддержка энергетического тонуса в течение дня.

Чиа и лен также способствуют насыщению и улучшают работу кишечника. При этом напиток легко адаптируется: можно сделать его без лактозы, добавив альтернативное молоко, или создать веган-версию без сладких добавок.

Его удобно брать на работу или тренировку - коктейль содержит всё необходимое для лёгкого завтрака или перекуса.

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При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов "Шуба" и Lifehacker.

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