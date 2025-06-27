Этот банановый коктейль влюбляет с первого глотка: как приготовить дома
Банановый коктейль - это настоящее летнее спасение: он освежает, заряжает энергией и одновременно достаточно сытный, чтобы стать альтернативой десерту или легкому завтраку. Как его приготовить дома и что для этого нужно?
РБК-Украина рассказывает, какие ингредиенты выбрать и как приготовить настоящий шедевр вкуса и пользы.
Ингредиенты
- 2 спелых банана - придают натуральную сладость и кремовость
- 1/2 стакана несладкого миндального или другого растительного молока
- 1 столовая ложка натурального арахисового или миндального масла
- 1 столовая ложка семян чиа или молотого льна
- несколько кубиков льда
- по вкусу - мед или кленовый сироп
- по желанию - горсть черники или малины
Процесс приготовления
В чашу блендера положите порезанные бананы, добавьте растительное молоко, семена, ореховую пасту и кубики льда.
По желанию можно положить немного меда или ягод.
Все хорошо взбейте в течение одной-двух минут до однородной консистенции.
Если напиток получился слишком густым - добавьте еще немного молока.
Попробуйте коктейль: при необходимости скорректируйте вкус, добавив сладкий компонент или специи.
Готовый напиток перелейте в стакан, украсьте ягодами или посыпьте еще немного семечками сверху. Подавать лучше всего сразу после приготовления - он будет самым вкусным и свежим. При желании можно хранить в холодильнике до суток в закрытой посуде.
Банановый коктейль - идеальное решение для ежедневной диеты (фото: Freepik)
Почему стоит готовить этот коктейль ежедневно
Этот банановый коктейль сочетает в себе пользу банана - полезные витамины и калий для сердца, а также клетчатку, которая помогает пищеварению.
Миндальное масло и семена насыщают полезными жирами, белками и омега-3 - это поддержка энергетического тонуса в течение дня.
Чиа и лен также способствуют насыщению и улучшают работу кишечника. При этом напиток легко адаптируется: можно сделать его без лактозы, добавив альтернативное молоко, или создать веган-версию без сладких добавок.
Его удобно брать на работу или тренировку - коктейль содержит всё необходимое для лёгкого завтрака или перекуса.
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При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов "Шуба" и Lifehacker.