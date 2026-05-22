ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пентагон заявил о возвращении Украиной территорий после блокирования Starlink для РФ

02:30 22.05.2026 Пт
2 мин
Было возвращено с начала года около 400 квадратных километров территории
aimg Юлия Маловичко
Пентагон заявил о возвращении Украиной территорий после блокирования Starlink для РФ Фото: Пентагон (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В начале этого года Украине удалось отвоевать у РФ около 400 квадратных километров после того, как интернет Starlink стал недоступным для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американской разведки и Bloomberg

Читайте также: Кремль готовится к непопулярным решениям: Буданов объяснил, что на это указывает

По данным агентства, речь идет о наступлении Сил Обороны на юге Украины в начале 2026 года. После ограничения работы Starlink для российских войск оккупанты столкнулись с серьезными проблемами со связью и координацией подразделений.

Разведка США пришла к выводу, что украинским военным удалось вернуть около 400 квадратных километров территории. В Пентагоне считают, что отключение российских сил от Starlink стало одним из ключевых факторов успеха операции.

Если говорить конкретно о причинах поражения россиян, Bloomberg пишет, что после потери доступа к системе у российских подразделений ухудшилось управление войсками и ситуационная осведомленность на поле боя. Аналогичные оценки ранее появлялись и в российских военных Telegram-каналах.

По информации агентства, США и SpaceX последние месяцы работали над тем, чтобы ограничить использование Starlink российскими военными. В Вашингтоне называют систему критически важной для украинской армии.

В то же время Bloomberg отмечает, что успехи ВСУ не привели к масштабному перелому на фронте. Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях и пытается перегруппировать силы после проблем с коммуникациями.

Напомним, накануне глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована продолжать переговоры с Россией, если на них будет предметный разговор о прекращении огня.

Как известно, переговоры между РФ и Украиной стали на паузу, поскольку посредник в переговорах США сосредоточился на конфликте на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Starlink Война в Украине
Новости
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким