Пентагон заявил о возвращении Украиной территорий после блокирования Starlink для РФ

В начале этого года Украине удалось отвоевать у РФ около 400 квадратных километров после того, как интернет Starlink стал недоступным для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американской разведки и Bloomberg

По данным агентства, речь идет о наступлении Сил Обороны на юге Украины в начале 2026 года. После ограничения работы Starlink для российских войск оккупанты столкнулись с серьезными проблемами со связью и координацией подразделений.

Разведка США пришла к выводу, что украинским военным удалось вернуть около 400 квадратных километров территории. В Пентагоне считают, что отключение российских сил от Starlink стало одним из ключевых факторов успеха операции.

Если говорить конкретно о причинах поражения россиян, Bloomberg пишет, что после потери доступа к системе у российских подразделений ухудшилось управление войсками и ситуационная осведомленность на поле боя. Аналогичные оценки ранее появлялись и в российских военных Telegram-каналах.

По информации агентства, США и SpaceX последние месяцы работали над тем, чтобы ограничить использование Starlink российскими военными. В Вашингтоне называют систему критически важной для украинской армии.

В то же время Bloomberg отмечает, что успехи ВСУ не привели к масштабному перелому на фронте. Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях и пытается перегруппировать силы после проблем с коммуникациями.