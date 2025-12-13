Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 12 декабря, на фронте произошло 178 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 4687 дронов-камикадзе и осуществлен 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Рождественка Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БпЛА и два командно-наблюдательных пункта противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 177 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодезное, Двуречанское и в направлении населенного пункта Колодезное.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, Красного Става.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Торского, Северска, Серебрянки, Переездного и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и в направлениях населенных пунктов Приволье, Миньковка.



На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Вороное, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленый Гай и в направлениях населенных пунктов Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья.

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Приморское и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник четыре раза безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.