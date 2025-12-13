Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки, 12 декабря, на фронте произошло 178 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 4687 дронов-камикадзе и осуществлен 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Рождественка Запорожской области.
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БпЛА и два командно-наблюдательных пункта противника.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 177 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодезное, Двуречанское и в направлении населенного пункта Колодезное.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, Красного Става.
На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Торского, Северска, Серебрянки, Переездного и Ямполя.
На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и в направлениях населенных пунктов Приволье, Миньковка.
На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи.
На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Вороное, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленый Гай и в направлениях населенных пунктов Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья.
На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Приморское и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении противник четыре раза безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 187 780 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 283 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.