Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби, 12 грудня, на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропасове, Великомихайлівка, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Різдвянка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 177 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямках населених пунктів Привілля, Міньківка.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Приморське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.