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Что происходит на валютном рынке Украины: комментарий НБУ

Украина, Вторник 17 декабря 2024 08:21
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Что происходит на валютном рынке Украины: комментарий НБУ Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины не вызывает беспокойства. Обменный курс гривны в ноябре колебался в обе стороны и лишь незначительно ослаб в конце месяца.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во время встречи с представителями крупнейших бизнес-ассоциаций Украины он заявил, что международные резервы остаются на достаточном уровне для сохранения устойчивости рынка. Значительно уменьшилась неопределенность для достаточности внешнего финансирования в 2025 году благодаря прогрессу в реализации механизма ERA Loans.

"НБУ не отказывается от валютной либерализации. Как только мы видим, что необходимые предпосылки сформированы, движемся дальше. Смотрим на показатели инфляции, инфляционные ожидания, уровень международных резервов и процентных ставок и параметры финансовой стабильности", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

С момента, как майский пакет смягчения валютных ограничений вступил в силу, 268 компаний воспользовались возможностью платить проценты по "старым" внешним займам. Еще 406 компаний репатриировали "новые" дивиденды. В то же время меры не имели определяющего влияния на валютный рынок.

Пышный также рассказал о росте объемов экспортной выручки, поступающей в Украину, более чем на 20% по итогам января - ноября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что ответственность бизнеса является важной предпосылкой для дальнейшей либерализации, ведь это прямо влияет на уровень международных резервов.

Напомним, НБУ держал курс доллара почти неизменным в течение четырех месяцев с конца июля 2024 года. Однако в конце ноября НБУ немного отпустил курс, который по состоянию на 17 декабря достиг очередного исторического максимума - 41,74 гривен.

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