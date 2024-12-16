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Доллар резко подорожал и обновил исторический максимум

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 15:52
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Доллар резко подорожал и обновил исторический максимум Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар в третий раз за декабрь обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,7403 гривен за 1 доллар (+0,1333 грн).

Предыдущий максимум был 4 декабря - 41,6972 грн/доллар.

Доллар резко подорожал и обновил исторический максимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8064 гривен за 1 евро (+0,0691 грн).

Доллар резко подорожал и обновил исторический максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,77-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар резко подорожал и обновил исторический максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 42,00 гривен.

Ситуация на рынке

Рост спроса на валюту и, как следствие, повышение курса доллара, было ожидаемо в декабре. В НБУ уже заявили, что готовы к такому развитию событий, и готовы увеличить интервенции на межбанке.

Аналитики ожидают, что до конца года курс вырастет по меньшей мере до 42 гривен. Согласно прогнозам, доллар подорожает до 45 гривен в конце следующего года.

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