Що відбувається на валютному ринку України: коментар НБУ

Ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєнь. Обмінний курс гривні в листопаді коливався в обидва боки та лише незначно послабився наприкінці місяця.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Під час зустрічі з представниками найбільших бізнес-асоціацій України він заявив, що міжнародні резерви залишаються на достатньому рівні для збереження стійкості ринку. Значно зменшилася невизначеність для достатності зовнішнього фінансування у 2025 році завдяки прогресу в реалізації механізму ERA Loans.

"НБУ не відмовляється від валютної лібералізації. Щойно ми бачимо, що необхідні передумови сформовані, рухаємося далі. Дивимося на показники інфляції, інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів та процентних ставок і параметри фінансової стабільності", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

З моменту, як травневий пакет пом’якшення валютних обмежень набрав чинності, 268 компаній скористалися можливістю сплачувати відсотки за "старими" зовнішніми позиками. Ще 406 компаній репатріювали "нові" дивіденди. Водночас заходи не мали визначального впливу на валютний ринок.

Пишний також розповів про зростання обсягів експортної виручки, що надходить в Україну, більш ніж на 20% за підсумками січня - листопада 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Він відзначив, що відповідальність бізнесу є важливою передумовою для подальшої лібералізації, адже це прямо впливає на рівень міжнародних резервів.