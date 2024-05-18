Що відбувається в ЦНАПах Києва після початку дії закону про мобілізацію: репортаж

У Центрі надання адміністративних послуг на Дніпровській набережній в Києві масових черг військовозобов'язаних чоловіків на оновлення даних немає.

В черзі чекають кілька чоловіків. Йдуть в ЦНАПи, бо не змогли зробити це онлайн.



За словами одного з чоловіків, прийшов саме в ЦНАП, бо зранку не міг оновити дані через додаток Резерв+ - той довго не завантажувався, і інформація не підтягувалася. Чоловік живе в іншому районі, але якраз був поруч з ЦНАПом, тому вирішив оновити дані при особистому візиті.

"Так чи інакше закон треба виконати. Що буде далі після оновлення даних – не знаю, побачимо", - каже він РБК-Україна.

Інший чоловік називає таку саму причину: прийшов оновити дані, бо додаток зранку не працював. Були проблеми з авторизацією через bank ID: кілька разів перекидало на авторизацію через банківські додатки, але далі нічого не відбувалося.

В черзі кажуть, що станом на 11:00 оновлювати дані прийшло близько 11 людей, а всі інші звертаються з інших різних питань.

"По місту Києву на 11:00 дня маємо 98 прийнятих заявок, 39 виданих витягів. Прийом триває 7-10 хвилин, далі очікування результату витягу в залежності від технічних можливостей займає від 10 хвилин до кількох годин", - каже РБК-Україна директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

Що треба мати при собі

Треба мати при собі мобільний телефон, бо на нього для верифікації приходить код. За бажанням можна вказати електронну пошту. На неї прийде витяг, сформований системою. В адміністраторів ЦНАПІв є обов’язок видати цей витяг громадянину у роздрукованому вигляді.

За її словами, самого ранку динаміка по видачі витягів йшла дуже добре: першого заявника прийняли о 9:00 ранку, а о 9:20 вже отримали витяг.

Важливо

Сам факт оновлення даних в ЦНАПах не означає вручення повістки, завважує Наталія Шамрай. За її словами, це виконання норми закону.

"Центри надання адміністративних послуг виконують покладену на них цю функцію, а всі інші пов’язані з мобілізацією дії - це вже компетенція інших відповідних органів, а не ЦНАПів", - каже вона.

В той же час уточнення і оновлення даних в ТЦК і СП так чи інакше включає в себе процедуру проходження ВЛК, бо треба мати не тільки дані про місце проживання, а й про стан здоров’я військовозобов’язаних. Після проходження ВЛК ті, хто має для цього законні підстави, отримає відстрочку від служби.

Новий закон про мобілізацію: до чого тут ЦНАП

18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Згідно з нововведеннями, всі військовозобов'язані мають оновити свої дані до ТЦК та СП.

Це можна зробити як у самому військкоматі, так і через електронний кабінет, скориставшись додатком Резерв+. Ще один варіант - оновити дані через ЦНАП.

На це військовозобов'язані мають 60 днів, починаючи з 18 травня. Останнім днем для поновлення даних вважається 16 липня включно.