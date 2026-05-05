Что происходит с ценами на бензин, дизель и газ: ситуация на АЗС 5 мая

10:43 05.05.2026 Вт
Один из видов топлива подорожал за сутки на 1 гривну
aimg Мария Кучерявец
Что происходит с ценами на бензин, дизель и газ: ситуация на АЗС 5 мая Фото: цены на АЗС почти не изменились, но один вид топлива подорожал (Getty Images)
Украинские сети АЗС во вторник обновили ценники. По сравнению с предыдущими сутками, стоимость большинства видов топлива осталась неизменной, однако есть точечное повышение цен на премиальные марки бензина.

О том, где сегодня заправиться выгоднее всего и как изменились ценники на АЗС 5 мая, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: за сутки подорожал только премиальный "сотый" - сети OKKO и SOCAR подняли цену на 1,00 грн (до 86,90 и 86,99 грн/л).
  • Дизель: Дешевле всего ДТ продает "Укрнафта" (от 87,90 грн/л), а на АЗС OKKO, WOG и SOCAR премиальный дизель стоит 93,90-93,99 грн/л.
  • Автогаз: стоимость не изменилась ни в одной из сетей. Минимальная цена зафиксирована в "Укрнафте" (47,90 грн/л), на OKKO и WOG - 49,90 грн/л, а на SOCAR - 49,98 грн/л.

Что изменилось за сутки

Обзор рынка топлива по состоянию на 5 мая показывает почти абсолютную стабильность в большинстве сегментов - цены на стандартный бензин А-95, дизельное топливо и автомобильный газ не изменились ни в одной из мониторинговых сетей.

Единственное движение цен зафиксировано в премиум-сегменте, а именно на высокооктановый бензин марки "100". Две крупные сети АЗС - OKKO и SOCAR - синхронно скорректировали стоимость данного премиального топлива в сторону увеличения. В обоих случаях подорожание составило ровно 1,00 грн за литр.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 5 мая (инфографика РБК-Украина)

В результате этого шага стоимость "сотого" бензина на OKKO догнала цену аналогичного топлива в сети WOG, где тариф удержался на прежнем уровне.

Сеть SOCAR традиционно сохранила за собой самый высокий ценник на эту марку топлива среди всех ритейлеров.

Тем временем государственная "Укрнафта" полностью сохранила сетку тарифов, которая действовала в понедельник, 4 мая.

Детализация цен на АЗС 5 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Pulls: 93,90 грн
  • ДТ Евро: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Mustang: 93,90 грн
  • ДТ Евро-5: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,99 грн.
  • ДТ NANO: 90,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 89,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
Цены Цены на бензин Цены в Украине АЗС Дизтопливо Газ ОККО Укрнафта Бензин WOG
