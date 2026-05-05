Що відбувається з цінами на бензин, дизель та газ: ситуація на АЗС 5 травня

Українські мережі АЗС у вівторок оновили цінники. Порівняно з попередньою добою, вартість більшості видів пального залишилася незмінною, проте є точкове підвищення цін на преміальні марки бензину.

Головне: Бензин : за добу подорожчав лише преміальний "сотий" - мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на 1,00 грн (до 86,90 та 86,99 грн/л).

: за добу подорожчав лише преміальний "сотий" - мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на 1,00 грн (до 86,90 та 86,99 грн/л). Дизель : Найдешевше ДП продає "Укрнафта" (від 87,90 грн/л), а на АЗС OKKO, WOG та SOCAR преміальний дизель коштує 93,90-93,99 грн/л.

: Найдешевше ДП продає "Укрнафта" (від 87,90 грн/л), а на АЗС OKKO, WOG та SOCAR преміальний дизель коштує 93,90-93,99 грн/л. Автогаз: вартість не змінилася в жодній із мереж. Мінімальна ціна зафіксована в "Укрнафті" (47,90 грн/л), на OKKO та WOG - 49,90 грн/л, а на SOCAR - 49,98 грн/л.

Що змінилося за добу

Огляд ринку пального станом на 5 травня показує майже абсолютну стабільність у більшості сегментів - ціни на стандартний бензин А-95, дизельне пальне та автомобільний газ не змінилися в жодній із моніторингових мереж.

Єдиний рух цін зафіксовано у преміумсегменті, а саме на високооктановий бензин марки "100". Дві великі мережі АЗС - OKKO та SOCAR - синхронно скоригували вартість даного преміального пального у бік збільшення. В обох випадках здорожчання склало рівно 1,00 грн за літр.

У результаті цього кроку вартість "сотого" бензину на OKKO наздогнала ціну аналогічного пального в мережі WOG, де тариф утримався на колишньому рівні.

Мережа SOCAR традиційно зберегла за собою найвищий цінник на цю марку пального серед усіх ритейлерів.

Тим часом державна "Укрнафта" повністю зберегла сітку тарифів, яка діяла у понеділок, 4 травня.

Деталізація цін на АЗС 5 травня

OKKO

Бензин Pulls 100: 86,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Євро: 76,90 грн

ДП Pulls: 93,90 грн

ДП Євро: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Євро: 76,90 грн

ДП Mustang: 93,90 грн

ДП Євро-5: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн

Бензин А-95: 76,99 грн

ДП NANO Extro: 93,99 грн

ДП NANO: 90,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"