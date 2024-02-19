Что происходит на границе с Польшей в канун возможной "тотальной блокады": главное

Что происходит на пунктах пропуска

На сегодняшний день заблокированными на границе с Польшей остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее направление находится где-то 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону нашего государства. Больше всего - напротив "Ягодин" и "Краковец".

К тому же, вчера и часть дня субботы вообще не пропускались грузовики в обоих направлениях на КПП "Ягодин", а сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск, рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Тотальная блокада". Что обещают поляки и как реагирует Украина

Накануне польские аграрии заявили, что 20 февраля заблокируют все пограничные переходы с Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам, - отметили инициаторы аграрного протеста", - цитировало инициаторов польское радио RMF FM.

Украинские пограничники пока не получали информации от польских коллег о том, что завтра состоится полная блокада границы.

"От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести - 4 являются крупнейшими пунктами пропуска, через которые могут пересекать границу грузовика весом более 7, 5 тонн", - говорит Демченко.

Он объясняет - те три направления, которые остаются, они имеют свои особенности. Поскольку где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления - это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях.

Пропускают ли забастовщики автобусы и легковые автомобили

В воскресенье, 18 февраля вечером по сети начались распространяться сообщения с видео о том, что протестующие якобы перестали пропускать даже пассажирские автобусы. Из-за чего уже сегодня утром вице-премьер-министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой. Речь шла о недопустимости блокировки границы, в частности пассажирского транспорта.

Кубраков подчеркнул, что блокирование границы - "это прямая угроза безопасности обороняющейся страны".

"Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом", - заявил Кубраков.

Также на связи с польским коллегой находится и заместитель министра Сергей Деркач, который подчеркивает, что, несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической.

"С польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность", - отметил Деркач.

Впрочем, украинские пограничники в свою очередь впоследствии проинформировали, у них нет данных о том, что поляки блокируют движение для легковых автомобилей и автобусов.

"Конечно, мы обращали внимание и на видеоматериалы, которые появлялись в открытом доступе, что якобы они препятствовали движению автобусам. Но скорее всего из-за их пребывания на автодорогах, ведущих к границе, просто усложняет движение для определенных категорий транспорта собственно, чтобы объехать места скопления польских фермеров. Но еще раз отмечу, что движение автобусов, в частности, происходит в обе стороны", - пояснил Демченко.

Что с ж/д сообщением

Вчера в Государственной таможенной службе Украины сообщили, что на станции "Дорогуск" с 15:30 до 17:30 протестующие пытались блокировать колеи. Впрочем, польская полиция этому помешала.

Как сообщили на следующий день в "Укрзализныце" речь шла о блокировке пассажирского поезда №119 Киев-Хелм. В поезде находились 260 пассажиров, абсолютное большинство - женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение.

По состоянию на сегодняшний день, по данным УЗ, железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме, поезда курсируют без осложнений.

Украинские перевозчики готовят ответную акцию протеста

Из-за блокирования польских фермеров украинские перевозчики во вторник, 20 февраля, начнут мирную акцию протеста в некоторых пунктах пропуска на границе Польшей. О чем рассказал "Укринформу" глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" (МАПУ) Владимир Михалевич.

По его словам, мирная акция начнется завтра в 12:00, одновременно около трех международных автомобильных международных пунктов пропуска: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини". Участники будут обеспечивать контроль и порядок проезда через перечисленные пункты пропуска, не разрешая объезд польскими грузовиками общей очереди грузовиков.

Ожидается, что акция будет продолжаться круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польскими митингующими.

Ответный бойкот - рассматривает ли Украина такой сценарий

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, призывы к бойкоту польской продукции "не слишком правильная стратегия для решения проблемы".

"В начале полномасштабной войны польские граждане и власти приютили миллионы наших граждан. Польша помогла отработать военную логистику, протянула руку помощи, когда начался топливный кризис", - напомнил Кубраков.

Он выразил уверенность, что количество позитивных общих историй сотрудничества точно превосходит проблему с блокадой границы.

"Враг только и рассчитывает, чтобы Украина начала ссориться с соседями и партнерами. Поэтому следует не прекращать диалог и искать альтернативные решения, а не подыгрывать России и создавать еще больше проблем", - считает министр.

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