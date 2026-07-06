Что происходит с качеством воздуха в Вишневом: есть ли угроза и где искать актуальные данные

Утром 6 июля в городе Вишневое Киевской области наблюдалось существенное ухудшение качества атмосферного воздуха. Уровень загрязнения был определен как "красный" - вредный для людей.
Подробнее о сложившейся ситуации и текущем уровне качества воздуха в Вишневом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал, что никакой точной информации насчет ситуации с качеством воздуха в Вишневом у специалистов УкрГМЦ пока что нет.
"И, пожалуй, сегодня такую информацию мы не сможем предоставить", - уточнил он.
В то же время Семилит отметил, что ГСЧС, возможно, "на днях будет сообщать или сегодня".
"Потому что сейчас никаких указаний от ГСЧС, никакой информации пока что нам не передавали. Поэтому прокомментировать это я пока что не могу", - констатировал представитель УкрГМЦ.
По словам синоптика, в целом по территории Киевской области сегодня будет преобладать поле пониженного атмосферного давления.
"Это будет такая, переменная облачность. Местами - кратковременный дождь с грозой ожидаем", - поделился эксперт.
Он добавил, что ветер при этом ожидается западный, в пределах 7-12 м/с.
Хотя кое-где по Киевской области вероятны порывы ветра, до 15-20 м/с.
"А значения температуры будут колебаться в пределах +22...+24°С", - рассказал Семилит.
"В целом, за счет того, что будут выпадать дожди, они будут вымывать примеси, которые у нас есть в атмосферном воздухе", - сообщил специалист Укргидрометцентра.
В то же время он напомнил, что какие именно примеси могут наблюдаться сегодня в воздухе над Вишневым - пока что неизвестно.
"То есть неизвестно, как именно будет развиваться эта ситуация. И в общем, что и как там будет происходить. Поэтому выводов, как таковых, я пока что предоставить не могу. Поскольку не знаю, какая там ситуация и что там вообще", - объяснил Семилит.
Начальница отдела по связям со средствами массовой информации и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в комментарии РБК-Украина сообщила, что насчет качества воздуха комментариев не дает.
Она добавила, что для этого "есть соответствующие службы, дающие комментарии по качеству воздуха".
"Мы занимаемся ликвидацией... Сейчас идет ликвидация у нас здесь", - констатировала представительница ГСЧС.
Семилит напомнил, что в УкрГМЦ информации о текущем качестве воздуха в Вишневом пока что нет.
"Пока что сказать - что и как насчет качества воздуха - мы не можем. Как именно в Вишневом. Потому что у нас там нет наблюдений", - объяснил он.
В то же время специалист отметил, что о ситуации с качеством воздуха в Вишневом можно узнать благодаря данным украинской экологической системы SaveEcoBot (которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени).
Так, по состоянию на 8 часов утра 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в городе Вишневое Бучанского района Киевской области равнялся 196 - "Вредный уровень" (красный).
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
По состоянию на 10:00 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в Вишневом равнялся 156 - "Вредный уровень" (красный).
По состоянию на 11:00 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в Вишневом составил уже 105 - "Вредный уровень для чувствительных групп" (оранжевый).
По данным SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе мог повлечь за собой дискомфорт при дыхании:
По состоянию на 12:00 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в Вишневом снизился до 68 - "Умеренный уровень" (желтый).
Такой уровень загрязнения атмосферного воздуха, по информации SaveEcoBot, может привести к незначительному дискомфорту при дыхании у чувствительных людей.
Следовательно, исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что ситуация с качеством воздуха в Вишневом постепенно улучшается.
При этом местным жителям советуют:
В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили (со ссылкой на Киевский областной центр контроля и профилактики болезней), что в результате массированной атаки РФ 6 июля 2026 года продолжается угроза загрязнения атмосферного воздуха.
"Из-за попадания в один из объектов в Вишневом Бучанского района Киевской области", - объяснили гражданам.
До ликвидации последствий пожара населению рекомендуют, прежде всего, оставаться в помещениях
Для того чтобы защитить дыхательные пути, советуют:
Другой важный совет - внимательно следить за состоянием здоровья:
В заключение Минздрав советует следить за официальной информацией:
"Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски для здоровья во время сильного задымления", - констатировали в Минздраве.
Украинцам напомнили также, что специалисты ГУ "Киевский ОЦКПБ Минздрава" постоянно на страже и осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха.
Напомним, в ночь на 6 июля РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Больше всего пострадали Киев и область, в том числе Вишневое.
В столице ракеты попали в дома, погибли люди. Завтрашний день объявлен Днем траура.
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