Что не стоит одалживать даже друзьям: приметы предупреждают - можете потерять здоровье и удачу

В народных верованиях существует немало примет, связанных с одалживанием вещей. Считается, что некоторые предметы способны накапливать энергетику владельца и, попадая в чужие руки, могут принести неудачу, болезни или даже разлуку.

Что категорически нельзя одалживать другим, даже очень близким людям и какие последствия это может иметь, рассказывает РБК-Украина .

Соль

Это один из самых распространенных запретов. Считается, что соль впитывает негативную энергию и, отдав ее кому-то, вы можете передать свою удачу, благополучие или даже счастье.

Одалживая соль, вы якобы отдаете часть своей судьбы. Говорят, если уж и одалживаете, то не возвращайте пустую солонку и не берите деньги за соль. А лучше всего - подарите запечатанную пачку соли.

Деньги после захода солнца

Одалживать или отдавать деньги вечером, особенно после захода солнца, по приметам, может привести к финансовым трудностям или бедности.

Считается, что вместе с деньгами вы отдаете свою денежную энергию. Лучше перенести эту операцию на утро.

Если у вас просят одолжить на похороны или поминки - дайте деньги просто так, без возврата. Такие деньги возвращать очень опасно - можно привлечь в свою жизнь несчастье.

Хлеб

Хлеб - символ достатка и жизни. Если вы занимаете хлеб, можете отдать часть своего благосостояния и сытости. По поверьям, это может привести к недостатку пищи в вашем доме.

Самое опасное - отдавать последний хлеб в доме.

Посуда (особенно пустая)

Одалживать пустую посуду - плохая примета, которая может принести бедность и пустоту в дом. Если уж одалживаете, возвращайте ее не пустой: положите туда что-то, хотя бы конфету или монетку.

Одежда и обувь

Эти предметы тесно контактируют с человеком и могут "впитывать" его энергетику, как положительную, так и отрицательную. Если одолжите свою одежду или обувь, особенно тем, у кого есть проблемы, можете перебрать на себя их несчастья, болезни или неудачи.

Последствия могут быть очень неприятные - потеря энергии, ухудшение здоровья, эмоциональное истощение. Старайтесь не одалживать вещи, которые вы часто носите или они имеют для вас особое значение.

Украшения и драгоценности

Особенно это касается тех украшений, которые были подарены или имеют для вас особое значение, ведь они могут быть вашими оберегами. Одалживая их, вы рискуете потерять защиту или передать свою удачу.

Веник

Считается, что веник - это не только инструмент для уборки, но и оберег дома от злых духов. Одалживая его, вы можете "вымести" удачу и финансовое благополучие из своего дома.

Детские вещи

Особенно это касается первых вещей малыша (распашонок, одеяльцев), которые имеют сильную энергетику и защиту. Одалживать детские вещи - к тому, что ребенок будет беспокойным, больным или потеряет свою защиту.

Острые предметы (ножи, ножницы)

Одалживать ножи, ножницы, иглы или другие острые предметы - к ссорам, конфликтам и разрыву отношений между заемщиком и тем, кто дает. Если уж вынуждены одолжить, лучше положите их на стол, чтобы человек сам взял и предложите "выкупить" за символическую сумму.

Также это может вызвать ссоры, обиды и ухудшение отношений с близкими людьми, а порой и привести к разрыву.

Зеркало

Этот предмет в доме считается важными, поскольку он имеет сильную энергетику, и зеркало может "записывать" эмоции.

Последствия - бессонница, чувство тревоги, вам может показаться, что кто-то за вами наблюдает. Поэтому не стоит одалживать любые зеркала, даже карманные.

Расческа

В волосах - сила человека и пользоваться чужой расческой не только негигиенично, но и еще - опасно. Можно отдать свои силы другому человеку или принять чужую силу, которая вам навредит.

Иконы и религиозные предметы

Такие святыни привязаны к ауре владельца и дома. Одолжить их кому-то - отдать свою защиту. А это может иметь очень плохие последствия - снизится защита, энергия начнет падать, увеличится уязвимость к болезням.

Сумки и кошельки

Через сумки и кошельки идет денежная энергия. Если занимаете - отдаете свой достаток и удачу в финансах. Могут возникать задержки с деньгами, финансовые "дыры".