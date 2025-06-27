Эти вещи на вашей кухне блокируют и воруют деньги: приметы, которые работают до сих пор

Кухня считается сердцем дома не только по функциональности, но и по энергетике. Именно здесь рождается благосостояние, как в буквальном, так и в символическом смысле. По народным приметам, некоторые вещи на кухне могут блокировать финансовый поток, притягивать убытки или даже вызвать внезапные расходы.

Какие предметы на кухне, по старинным приметам, могут воровать ваше благосостояние и деньги, рассказывает РБК-Украина.

Трещины на посуде - к потерям и убыткам

Даже если вы очень любите любимую чашку с отбитым ушком - в народе говорят, что с такой посудой трескается и финансовая стабильность.

Считается, что треснувшая, надщербленная или склеенная посуда забирает энергию благополучия и приносит финансовые трудности.

Стоит сразу выбрасывать поврежденное - даже если "еще можно пить чай". Лучше подарить себе новую чашку, чем держать "ущерб" в доме.

Пустой или грязный холодильник - к безденежью

В народе говорят: "Пустой холодильник - пустой кошелек". И дело не только в запасах еды.

Считается, что когда холодильник грязный, имеет неприятный запах или длительное время стоит полупустым - это отражает общее финансовое состояние владельца и блокирует денежный поток.

Нужно регулярно убирать, держать холодильник полным хотя бы базовых продуктов. Можно оставить там монетку - как символ достатка.

Плита в пыли или с жиром - к застою в деньгах

Плита считается символом огня дома, то есть внутренней силы и финансового ресурса.

Когда конфорки грязные, залитые жиром или закопченные - деньги "горят", а заработанное исчезает.

Поэтому нужно после каждого приготовления пищи протирать плиту. В идеале - еженедельно делать глубокую очистку с солью или содой (их считают оберегами в народной магии).

Ножи и вилки в беспорядке - к ссорам и денежным потерям

Кухонные приборы, особенно острые, имеют свою энергетику. Им нужно четкое место и порядок.

Если на кухне разбросаны ножи, вилки или ложки, беспорядок в ящике - то это вызывает беспорядок в финансах, а еще - провоцирует конфликты в доме.

Храните приборы в отдельных контейнерах, не бросайте их как-нибудь после мытья. Не оставляйте ножи лезвием вверх.

Протекающий кран - "смывает" деньги

Это одна из самых распространенных примет: вода, которая постоянно капает из крана, забирает благосостояние из дома.

Считается, что каждая капля - это копейка, которая убегает из вашего бюджета. Поэтому нужно как можно быстрее устранить любые протечки.

А чтобы "остановить утечку денег", в народе советуют завязать ленту на кран (как символ блокировки потерь).

Мусорное ведро на видном месте - к денежным трудностям

Выбрасывать мусор - это хорошо, но держать его на виду - не очень.

Если мусорник стоит на проходе или его видно с кухонного стола - деньги "убегают" из дома, а особенно - когда он переполнен.

Необходимо поставить мусорник в скрытое место или закрывать его крышкой. И регулярно выносить мусор.

Зеркало напротив двери или плиты - к "отражению" прибыли

В фэн-шуй и народных традициях зеркала - мощный энергетический инструмент. Но не везде им место.

Если зеркало отражает плиту или вход в кухню - оно "отбрасывает" потенциальную прибыль, не дает деньгам остаться в доме.

Нужно переставить зеркало или задрапировать его тканью, если невозможно убрать. Плиту не стоит располагать напротив двери.

Грязная посуда, оставленная на ночь

Оставлять грязную посуду на ночь - к бедности и ссорам в доме. Чистая кухня ассоциируется с порядком, ясными мыслями и открытостью для нового.

Грязь и беспорядок, особенно на кухне, считаются магнитом для негативной энергии и застоя.

Если посуду не мыть вовремя, это якобы "смывает" денежную энергию из дома, притягивая убытки и финансовые трудности. Кроме того, это может привести к разладам в семейных отношениях.

Неработающие сломанные приборы, которые не работают

Хранить на кухне поломанные кухонные приборы (миксер, тостер, чайник и т.д.) - к застою в делах и финансовым трудностям.

Любые нерабочие или поломанные вещи в доме, а особенно на кухне, отвечающей за "питание" и "энергию" семьи, символизируют застой, блокирование энергетических потоков.

Они не выполняют свою функцию, но занимают место, "забирая" энергию у работающих предметов. От них следует либо отремонтировать, либо избавиться.

Кухня - не просто место для еды, а энергетический центр дома. Даже если вы не верите в приметы, соблюдение порядка, чистоты и забота о каждом уголке может положительно повлиять и на быт, и на финансовую атмосферу в доме. Иногда достаточно вымыть плиту или убрать треснувшую посуду - чтобы "расчистить путь" для новых возможностей.