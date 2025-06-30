ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тайны украинской хаты: какое важное значение имели печь, иконы и рушники

Понедельник 30 июня 2025 19:02
UA EN RU
Тайны украинской хаты: какое важное значение имели печь, иконы и рушники Какое сакральное значение имел каждый предмет в старой украинской хате (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Традиционная украинская хата была не только жильем, но и глубоко символическим пространством. В каждой детали - от печи до рушника - закладывалась особая энергия, защита и связь с предками.

Почему нельзя было ступать на порог, что означали вышитые крестики на стенах, и почему печь считалась святыней, рассказывает РБК-Украина.

Печь - сердце дома

Печь в традиционной украинской хате олицетворяла огонь - древнюю стихию жизни, защиты и уюта. Она была источником тепла, пищи и духовной силы.

Печь также считалась священным местом, на ней спали дети, пожилые люди и даже роженицы - чтобы их оберегала жизненная энергия огня. Нельзя было ругаться возле печи или бить кого-то - считалось, что это навлекает беду.

Иконы - домашний иконостас

Угол с иконами (покуть) занимал особое место - обычно располагался напротив входа.

Здесь хранили образы, лампадки, куличи на Пасху, святую воду. Иконы были не только символом веры, но и оберегом от зла, непогоды, болезней.

Именно в этом углу становились молодожены к браку и здесь провожали покойников.

Порог - граница между мирами

Порог - это граница между внешним миром и внутренним пространством дома. Через него не передавали ничего важного, потому что верили: порог "перерезает" добро.

Нельзя было садиться на порог - это считалось плохой приметой. Также порог защищал дом от нечистой силы: под ним могли прятать чеснок, соль, обереги.

Рушники - обереги и носители рода

Вышитые рушники несли сакральное значение. Их вешали над иконами, дверями, окнами - для защиты.

Каждый узор имел свою символику: дерево жизни, ромбы (плодородие), волна (вода - источник жизни).

Рушниками перевязывали руки молодоженов, их клали в гроб, ими встречали гостей - это был духовный мост между поколениями.

Крестики - защита от зла

Крестики вышивали на стенах, одежде, полотенцах и даже рисовали над дверью. Это были сильнейшие символы охраны - обереги от болезней, сглаза и темных сил.

Особенно часто крестики рисовали на балках или потолке, чтобы "сверху" дом ничего не разрушило.

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Энциклопедия "Украинская народная культура", Музей народной архитектуры Пирогов, Этнографический справочник "Традиционное украинское жилье".

Читайте РБК-Украина в Google News
Традиции История Украины Эзотерика Магия
Новости
Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется
Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу