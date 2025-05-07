Что украинцы думают о соглашении с США: опрос

По состоянию на начало мая текущего года 47% опрошенных украинцев имеют скорее положительные ожидания от подписания соглашения о полезных ископаемых с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса КМИС.
В то время 22% респондентов ожидают негативного влияния этого соглашения, а 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с ответом.
По данным социологов, пока баланс положительных-негативных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания).
В разрезе регионов, больше всего положительных ожиданий от сделки зафиксировано в центре (52%) и на юге страны (50%). На западе и востоке таких ожиданий немного меньше - 43% и 33% соответственно.
Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился со 2 мая методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории.
Полевой этап опроса должен продолжаться до середины мая 2025 года, но по состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью. Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов (с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3) и по опыту КМИС окончательные результаты принципиально отличаться не будут.
В ночь на 1 мая, Украина и США заключили стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, а также о сотрудничестве в сфере критически важных полезных ископаемых.
Фонд будет совместной инициативой двух государств с равным распределением участия (50/50). Средства фонда будут инвестировать в Украину: в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, инфраструктурные и перерабатывающие проекты. Полный контроль над недрами и ресурсами остается за Украиной, как и право определять условия использования национальных ресурсов.
2 мая Кабинет Министров одобрил законопроект, который необходим для запуска совместного с США инвестиционного фонда. А на днях Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом соглашения между Украиной и Соединенными Штатами.
Следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, что откроет путь к практической реализации договоренностей. Это ожидается в четверг, 8 мая.
В украинском правительстве отмечают, что документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Там также заявили, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно - на десятилетия.
Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.
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