Что украинцы думают о соглашении с США: опрос

В то время 22% респондентов ожидают негативного влияния этого соглашения, а 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с ответом.

По данным социологов, пока баланс положительных-негативных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания).

В разрезе регионов, больше всего положительных ожиданий от сделки зафиксировано в центре (52%) и на юге страны (50%). На западе и востоке таких ожиданий немного меньше - 43% и 33% соответственно.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился со 2 мая методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории.

Полевой этап опроса должен продолжаться до середины мая 2025 года, но по состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью. Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов (с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3) и по опыту КМИС окончательные результаты принципиально отличаться не будут.