ua en ru
Вт, 06 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Соглашение по ископаемым с США: комитет Рады дал "зеленый свет" ратификации

Вторник 06 мая 2025 17:13
UA EN RU
Соглашение по ископаемым с США: комитет Рады дал "зеленый свет" ратификации Иллюстративное фото: комитет Рады дал "зеленый свет" ратификации соглашения об ископаемых (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

Теперь следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, что откроет путь к практической реализации договоренностей. По данным Железняка, это должно состояться в четверг, 8 мая.

По словам нардепа, было внесено предложение в текст решения комитета:

  • любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;
  • это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Нардеп уточнил, что во время заседания комитета 11 голосов было "За", один - воздержался, еще два не приняли участие в голосовании.

Соглашение о недрах

Недавно Украина и США подписали соглашение о недрах. Это соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, куда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

Со стороны Украины соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Однако соглашение не вступит в силу, пока его не ратифицирует Рада, 2 мая, соответствующий законопроект внес в парламент Кабмин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Редкоземельные металлы в Украине Верховная рада
NEWS
Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине