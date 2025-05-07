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Що українці думають про угоду зі США: опитування

Фото: Що українці думають про угоду зі США (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Станом на початок травня поточного року 47% опитаних українців мають скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування КМІС.

У той час 22% респондентів очікують на негативний вплив цієї угоди, а 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю.

За даними соціологів, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

У розрізі регіонів, найбільше позитивних очікувань від угоди зафіксовано в центрі (52%) та на півдні країни (50%). На заході та сході таких очікувань трохи менше - 43% та 33% відповідно. 

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось з 2 травня методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території.

Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року, але станом на 6 травня було проведено 561 інтерв’ю. Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3)і за досвідом КМІС остаточні результати принципово відрізнятися не будуть.

Україна і США підписали угоду про надра

У ніч на 1 травня, Україна та США уклали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення, а також про співпрацю у сфері критично важливих корисних копалин.

Фонд буде спільною ініціативою двох держав із рівним розподілом участі (50/50). Кошти фонду інвестуватимуть в Україну: у видобуток корисних копалин, нафту, газ, інфраструктурні та переробні проєкти. Повний контроль над надрами та ресурсами залишається за Україною, як і право визначати умови використання національних ресурсів.

2 травня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який необхідний для запуску спільного зі США інвестиційного фонду. А днями Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди між Україною та Сполученими Штатами.

Наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. Це очікується у четвер, 8 травня.

В українському уряді зазначають, що документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Там також заявили, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково - на десятиліття.

Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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