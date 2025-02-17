США хотят долю в госкомпаниях Украины: о чем речь

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы американские компании были партнером украинской стороны в проектах в сфере добычи стратегического сырья, энергетики, а также, чтобы они вошли в структуру собственности государственных компаний Украины.

"Пусть народ Украины знает, что мы хотим подотчетности, но мы хотим быть их партнерами на другой стороне и американский народ будет участвовать в послевоенной экономике. Это будет включать стратегические минералы, это будет включать энергию, это будет включать государственные предприятия", - об этом в эфире телеканала Fox News 13 февраля сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент добавил, что США заинтересованы иметь долю собственности в проектах, которая будет генерировать доход для американской стороны.

"Я был там (в Киеве на встрече с президентом Владимиром Зеленским 13 февраля - ред.), чтобы дать понять американцам, что мы имеем долю и что для них будет создана ценность", - прокомментировал министр финансов США.

Взгляд эксперта

В комментарии для РБК-Украина директор консалтинговой компании ExPro Consulting, которая специализируется на рынках газа, электроэнергии и нефтепродуктов, Геннадий Кобаль заявил, что американская сторона может быть заинтересована получить долю в государственных компаниях, которые являются прибыльными и потенциально могут экспортировать продукцию на европейский рынок.

"Американцев в первую очередь интересуют какие-то крупные проекты или соглашения о разделе продукции (в сфере добычи природного газа - ред.) или, например, приватизация "Укргаздобычи" или "Укрнафты". Это было бы им интересно", - сказал эксперт.

По информации источников РБК-Украина во время Всемирного экономического форума, который проходил в шейцарском Давосе 15-19 января 2025 года, вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко предлагала иностранным инвесторам рассмотреть возможность приобретения доли в государственной "Укрнафте" и Sense Bank.

Разблокирована большая приватизация

На фоне полномасштабной войны летом 2022 года Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые заблокировали приватизацию крупных государственных предприятий. В июне 2023 года был принят закон, который восстановил возможность продажи государственных долей в крупных компаниях.

В октябре Фонд госимущества продал 100% акций "Объединенной горно-химической компании" (ОГКХ), которой владело государство. Покупателем выступила компания "Цемин Украина", стоимость приобретения ОГКХ составила 3,9 миллиарда гривен.

Большое количество госкомпаний

Согласно действующему Перечню объектов большой приватизации государственной собственности, утвержденного распоряжением КМУ №36-р от 16.01.2019 г., в этот список входят государственные пакеты акции в компаниях "Центрэнерго", "Харьковэнергосбыт", "Украинские энергетические машины", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", "Запорожский титаново-магниевый завод" и др.

В течение полномасштабной войны государство значительно увеличило долю собственности во многих секторах экономики. В ноябре 2022 года правительство создало государственное предприятие "Украинские распределительные сети", в которую на сегодня входят доли государства в следующих компаниях "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Также в ноябре 2022 года Кабинет министров принял решение о национализации компаний "Укрнафта", "Уктатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Мотор Сич". В течение 2022-2023 года правительство передало в структуру государственного "Нафтогаза Украины" пакеты акций большого количества облгазов.