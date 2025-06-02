О чем Украина и РФ договорились на переговорах в Стамбуле: Умеров раскрыл детали

По его словам, стороны обсудили возможность прекращения огня.

Также украинская и российская делегации затронули вопрос обменов пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.

"Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых и больных. Фокус на молодежи, а также обмен телами погибших. Подробности и информацию сообщим позже", - подчеркнул министр обороны.

При этом еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

К слову, во время первого раунда переговоров Украина и Россия согласовали обмен пленными в формате "1000 на 1000". Такой обмен провели в течение трех дней - с 23 по 25 мая.