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О чем Украина и РФ договорились на переговорах в Стамбуле: Умеров раскрыл детали

Фото: Рустем Умеров, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия сегодня, 2 июня, провели второй раунд мирных переговоров. Стороны, в частности, обсуждали новые обмены пленными.

Об этом по итогам переговоров заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live".

По его словам, стороны обсудили возможность прекращения огня. 

 

Также украинская и российская делегации затронули вопрос обменов пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.

"Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых и больных. Фокус на молодежи, а также обмен телами погибших. Подробности и информацию сообщим позже", - подчеркнул министр обороны. 

При этом еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. 

К слову, во время первого раунда переговоров Украина и Россия согласовали обмен пленными в формате "1000 на 1000". Такой обмен провели в течение трех дней - с 23 по 25 мая

Переговоры Украины и РФ

Напомним, украинские и российские чиновники встретились сегодня, 2 июня, в Стамбуле, чтобы обсудить пути к завершению войны.

В частности, Россия обещала передать Украине "меморандум" со своим видением возможного прекращения огня.

Более детально о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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