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Про що Україна і РФ домовилися на переговорах у Стамбулі: Умєров розкрив деталі

Фото: Рустем Умєров, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія сьогодні, 2 червня, провели другий раунд мирних переговорів. Сторони, зокрема, обговорювали нові обміни полоненими.

Про це за підсумками переговорів заявив міністр оборони України, голова української делегації Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Новини.Live".

За його словами, сторони обговорили можливість припинення вогню.

 

Також українська і російська делегації торкнулися питання обмінів полоненими. Україна наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Також українські чиновники вимагали негайного звільнення студентів.

"Ми домовилися про обміни, скоро повідомимо деталі. Ми зосереджуємося на тяжкопоранених і хворих. Фокус на молоді, а також обмін тілами загиблих. Подробиці та інформацію повідомимо пізніше", - наголосив міністр оборони.

При цьому ще одним пунктом обговорень стала можлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, під час першого раунду переговорів Україна і Росія погодили обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Такий обмін провели протягом трьох днів - з 23 по 25 травня.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, українські та російські чиновники зустрілися сьогодні, 2 червня, у Стамбулі, щоб обговорити шляхи до завершення війни.

Зокрема, Росія обіцяла передати Україні "меморандум" зі своїм баченням можливого припинення вогню.

Більш детально про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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