Что это было? Почему Пригожин не дошел до Москвы и при чем тут Патрушев: оценка экспертов

Чем закончился мятеж

Еще днем в субботу, 24 июня, "вагнеровцы" шли на Москву несколькими колоннами. По разным оценкам, суммарно насчитывалось более тысячи единиц техники, в том числе танки, БМП, РСЗО, грузовики и т.д.

Российские власти и военные пытались остановить их продвижение. В регионах на пути так называемого "Марша справедливости" вводили ограничения, разводили и подрывали мосты, а также перекрывали дороги коммунальным транспортом.

Также поступали сообщения о сбитой армейской авиации, публиковались соответствующие фото и видео. Причем российское Минобороны официально еще не подтвердило потери, а данные Telegram-пабликов разнятся. По некоторой информации, "вагнеровцы" сбили шесть вертолетов и самолет, в результате могли погибнуть не менее 15 человек, большая часть из которых – военные летчики.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что мятежники сбили военный самолет, два боевых и четыре транспортных вертолета. По его словам, наемники действовали быстро и эффективно, понимая, что их колонны могут разбить с воздуха.

Тем удивительнее стала развязка. Вечером у белорусского диктатора Александра Лукашенко сообщили о переговорах с Пригожиным по согласованию с Путиным. Вскоре после этого основатель ЧВК объявил о прекращении похода и возвращении в полевые лагеря, "понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон". До российской столицы он не дошел 200 километров.

Чтобы усмирить Евгения Пригожина, Путину пришлось просить Лукашенко о помощи (фото росСМИ)

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко и Путин договаривались о дальнейшей судьбе "вагнеровцев" и Пригожина. Участников мятежа якобы не будут преследовать, часть из них подпишет контракты с Минобороны, а сам Пригожин под гарантии Путина "уйдет в Беларусь". Также в Кремле обещали прекратить уголовное преследование за призывы к вооруженному восстанию, но по состоянию на утро 26 июня дело Пригожина не было закрыто.

Причем пока неизвестно, что именно он будет делать в Беларуси. А участие Лукашенко в переговорах объяснили его личной инициативой и давним знакомством. По данным "Медузы", взбунтовавшийся Пригожин настаивал на переговорах с первыми лицами, Путин не хотел с ним разговаривать, поэтому пришлось просить Лукашенко.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британских спецслужбах, Пригожин отменил поход на Москву в том числе из-за угроз, которые поступали семьям командиров "Вагнера". И отправится в Беларусь в обмен на помилование после обвинений в государственной измене. Немецкие власти полагают, что поход на Москву резко прекратился из-за отсутствия более весомой поддержки внутри России, на которую рассчитывал Пригожин.

По мнению бывшей руководительницы московского бюро CNN Джилл Догерти, главаря ЧВК могут ликвидировать в Беларуси, поскольку Путин не прощает предателей. В то же время появились опасения, что выход Пригожина и "вагнеровцев" в Беларусь создает дополнительные угрозы для Украины.

Украинская оценка: Путин оказался "голым королем"

Украинское командование успокаивает – ситуация на границе с Беларусью под контролем, а потенциальное наступление "вагнеровцев" станет самоубийством. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев подчеркивает, что украинская сторона на этом направлении наращивает оборонительные рубежи.

"Граница под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", – отметил он.

На данный момент нет информации о переброске ЧВК "Вагнера" в Беларусь. В украинской разведке обращают внимание на то, что пока были лишь политические заявления, и для окончательных выводов необходимо подождать.

В Украине не исключают, что Александр Лукашенко мог быть причастен к мятежу Пригожина (фото Getty Images)

Что касается роли Лукашенко, то в Украине не исключают, что он мог быть причастен к мятежу Пригожина. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, белорусский диктатор хитрый и беспринципный человек, и еще не ясно, как он поведет себя в дальнейшем.

"Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам". Не все так просто в Беларуси", – добавил он.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов считает, что Лукашенко использовал ситуацию в своих интересах, повысил ставки и улучшил позиции. А в отношении Пригожина озвученные и реальные цели могут отличаться, как и озвученные и реальные последствия.

Своими выводами поделился и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, несмотря на то, что основатель ЧВК не дошел до Москвы, он доказал, что у российских властей больше нет монополии на насилие. А с другой стороны очевидно, почему Украина не видит смысла в переговорах с Кремлем, -– на выходных Путина унизили и дали понять, что он теряет власть.

Андрей Юсов подчеркивает: Путин гарантиями Пригожину после угроз наказать предателя окончательно обнулил свой авторитет. А заявления его партнеров о том, что это внутреннее дело России, демонстрируют, что с военными преступниками не хотят общаться даже они.

"Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, потерявший имидж, кровавый убийца, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый, и дом карточный", – отметил представитель ГУР в эфире телемарафона и добавил, что мятеж будет иметь катастрофические последствия для режима Путина.

До этого президент Владимир Зеленский, реагируя на действия Пригожина, заявил, что ситуация в России погрузилась в хаос, а Кремль вообще ничего не контролирует. Обращаясь к россиянам, он подчеркнул, что чем дольше Путин сможет перемещаться между бункерами, тем больше потеряют все, кто связан с Россией. Зеленский также призвал россиян к действиям, поскольку от них зависит будущее РФ.

Возможности для мира в Украине?

Как пишет CNN, поход на Москву мог быть более кровавым и столкнуться с гораздо большим сопротивлением. По крайней мере, на это рассчитывали в американской разведке. В разведывательных кругах были удивлены тем, как российская армия оказалась беззубой против мятежников, но еще более удивились скорости сделки Пригожина с Кремлем.

По данным издания, за несколько дней до мятежа американская разведка считала, что главарь ЧВК "Вагнера" всерьез собирается бросить вызов российскому руководству.

И пока Польша и Литва обеспокоены возможной переброской "вагнеровцев" в Беларусь и говорят о необходимости усилить восточный фланг НАТО, в британском правительстве готовятся к сценарию неожиданного распада Российской Федерации.

Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Лондон будет присматриваться к тому, что будет дальше, поскольку мятеж наемников может быть первой главой чего-то нового. В то же время, по мнению бывшего военного атташе посольства Великобритании в Москве Джона Формана, переворот в России был бы наихудшим вариантом, потому что Пригожин является не либеральным демократом, а фашистом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что хаос в России приблизит справедливый мир для Украины (фото GettyImages)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сомневается в том, что эта история уже пришла к финалу. Согласно его прогнозам, Россия может погрузиться в хаос, который продлится в течение нескольких недель или месяцев.

Попытка переворота свидетельствует о том, что политическая система в РФ слаба, а военная мощь дала трещину. И порожденный Путиным монстр в виде ЧВК "Вагнера" действует против своего создателя, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит в этих событиях большой стратегический просчет российского президента, когда тот решился на полномасштабную войну в Украине. И выразил надежду на то, что в итоге все это может приблизить справедливый мир.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что восстание Пригожина нанесет большой ущерб военным усилиям РФ в Украине. По их оценкам, Путин выставил себя на посмешище, а действия "вагнеровцев" продемонстрировали деградацию армейских резервов и неготовность Кремля и российских спецслужб оперативно купировать угрозы.

Окружение Путина пыталось его свергнуть?

Директор New Geopolitics Research Network и военный эксперт Михаил Самусь подчеркивает, что Пригожин не самостоятельная фигура, а медийное лицо проекта людей из окружения Владимира Путина, администрации президента России, олигархов, ФСБ, Службы внешней разведки и других спецслужб.

И действия основателя ЧВК "Вагнера" могли преследовать разные задачи - от захвата власти до абсорбции революционных настроений в российском обществе на фоне войны против Украины.

"После того, как это шоу завершилось, можно сказать, что это действительно была демонстрация Путину, что его позиции очень слабы. Можно догадываться, кто эти люди, которые стоят за Пригожиным. Я думаю, там есть рука Патрушева (руководителя Службы внешней разведки, – ред.), он может руководить этой ситуацией. Или тот же Кириенко (первый замглавы администрации Путина, – ред.)", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

За действиями Пригожина мог стоять глава Службы внешней разведки РФ Николай Патрушев (фото Getty Images)

По его мнению, эти люди не хотят заканчивать вместе с Путиным, и поэтому ведут коммуникацию с Западом, формируют условия, при которых Путину помашут рукой по сценарию Нурсултана Назарбаева в Казахстане и сами придут к власти. Причем не обязательно путем государственного переворота. Путина могли бы выбить с выборов или он сам бы отказался от участия, понимая "свою ответственность за ситуацию".

Эксперт полагает, что стоящая за Пригожиным группа ищет выход. Подрыв авторитета Путина может свидетельствовать о попытке продвинуть своих людей или выторговать преференции на будущих выборах. По его мнению, тот же Николай Патрушев может налаживать связи с Западом, а вся история с привлечением Александра Лукашенко может оказаться легендой российских спецслужб.

Самусь не исключает, что по замыслу заговорщиков, РФ должна потерпеть военное поражение в Украине. Таким образом, и элитам, и рядовым россиянам покажут, что проводимая политика приводит только к страшным последствиям для России-матушки и нужно менять курс, потому что она движется к катастрофе.

Поэтому министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, снятия которых добивались "вагнеровцы", рано выдыхать.

"Путин будет первым крайним, а все остальные – в рамках дальнейших процессов. То есть это попытка провести управляемую трансформацию. Но ситуация может выйти из-под контроля. КГБ-шники думают, что они самые умные, но на самом деле в российской армии идут реальные мятежные процессы. Тем, что они сделали с Пригожиным, они только раскрутили эти настроения. Они не спустили пар, протестных настроений становится все больше. Унизили российскую армию, сбили самолеты и вертолеты, и фактических за это никто не ответит. Российскую армию поставили на колени", – подчеркивает эксперт.

Он также считает, что если армейские лидеры решатся на подобный реальный бесконтрольный рейд, то это действительно станет тем самым беспощадным русским бунтом. Украинской стороне остается наращивать усилия на всех фронтах и за границей на всех площадках говорить о том, что в России нет власти, там неконтролируемая ситуация, и вооруженные формирования делают, что хотят. А это значит, что кто угодно может использовать самый большой ядерный арсенал в мире.

"Поэтому Западу нужно перестать бояться, нужно немедленно пригласить Украину в НАТО. Разве можно бояться fail state? Напротив, нужно искать конфликт, давить на него. Запад не будет торговаться с Россией по Украине, у нее нет козыря, который мог бы заставить Украину отказаться от борьбы. В этом наибольшая проблема для Патрушева и для всех остальных", – добавил эксперт.

Шойгу победил

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что пригожинский бунт был реальным, а не постановочным. По его словам, Пригожин давно готовился к этому и хотел быть одним из ведущих игроков, занимающих главные позиции, а удар по его лагерю под Ростовом стал поводом ответить Минобороны, которое хотело прибрать ЧВК к своим рукам.

"И он пошел, сделал это неудачно, фактически в последний момент испугался, не почувствовал серьезности момента и проиграл. Я думаю, он навсегда упустил уникальный шанс свергнуть Путина", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем российские власти повели себя лучше, чем могло показаться. Они не обостряли военное противостояние, потому что гражданская война может обескровить их армию, и, к сожалению, события развернулись не по желанному для Украины сценарию.

Министр обороны Сергей Шойгу лишился раздражителя в лице Евгения Пригожина (фото kremlin.ru)

Кроме того, есть информация о том, что Запад созванивался с министром обороны Сергеем Шойгу и интересовался вопросом ядерной безопасности, говорит эксперт.

"Мне кажется, что Шойгу укрепил свои позиции. Во-первых, избавился от постоянно кричавшего раздражителя. Теперь если Пригожин и будет кричать, никто к его словам не будет относиться серьезно, потому что он лузер. У него был шанс, но он все проиграл. Во-вторых, "вагнеровцы" должны подписать контракты с Минобороны, и Шойгу в отместку сможет делать с ними все, что захочет", –считает Мусиенко.

В-третьих, Шойгу будет и дальше усиливаться, создавая свою армию, а в-четвертых, либо он, либо Запад выходит с ним на контакт. Очевидно, что министр обороны РФ извлекает свои выгоды, и, если его не отправят в отставку, это лишь подтвердит данную версию, добавил эксперт.

По его мнению, Пригожин оказался морально не устойчивым и не готовым довести дело до конца. Для переворота нужно созреть, лидер должен иметь твердый стержень и понимание далеко идущих последствий. А главарю ЧВК в какой-то момент не хватило смелости, хотя, возможно, у него не было команды идти до победного.

И несмотря на то, что Владимир Путин запугивал оппонента и заверял, что будет ждать его в Москве, поведение кремлевского диктатора выглядит как слабость. В том числе потому, что его приказы разгромить мятежников так и остались не выполненными. Хотя сейчас говорить о реальных последствиях рано, вероятно они проявятся немного позже.

Что касается, будущего Евгения Пригожина, то для него нет благоприятных сценариев.

"Такое не прощается. Это (расправа, - ред.) может быть инсценировано как несчастный случай. Он уже все. Он уже не нужен ни "вагнеровцам", ни Путину, ни Шойгу", – добавил Мусиенко в беседе с изданием.