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Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, - CNN

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Вашингтон, Воскресенье 25 июня 2023 11:03
Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, - CNN Фото: главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, устроившего бунт против кремлевского режима, могут убить в Беларуси, куда он сбежал после вчерашних событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти предположила, что шефа "вагнеровцев" могут ликвидировать, несмотря на то, что он сбежал в Беларусь.

По ее мнению, российский диктатор Владимир Путин не прощает предателей.

"Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси. Но это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится", - сказала она.

Неудачный мятеж Пригожина

Напомним, вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что собирается "разобраться с беззаконием" в России, поэтому со своими наемниками "идет на Москву". Боевики зашли в Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось.

Между тем, в Москве готовились к боям, перекрыли дороги и согнали вооруженных силовиков. Сам Путин и российская элита сбежали из Москвы.

После неудачной попытки бунта Пригожин заявил, что отводит своих вояков, а сам едет в Беларусь.

Детальнее о попытке бунта Пригожина и "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Вагнеровцы
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