Путин не контактировал. РосСМИ узнали, как проходили переговоры между Кремлем и Пригожиным

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время своего бунта настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". В связи с этим Кремль обратился за помощью к самопровозглашенному главе Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".

По словам собеседника издания, российские власти вели переговоры с Пригожиным еще с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости".

По данным росСМИ, сперва Кремль надеялся решить ситуацию "более-менее мирным путем", однако договориться с лидером наемников не удалось.

При этом, как утверждают источники "Медузы", близкие к администрации президента РФ, примерно в середине дня 24 июня Пригожин даже якобы начал пытаться сам выйти на связь с Кремлем, более того, даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить".

Увидев активные действия Пригожина, Кремль якобы решил не идти на "кровавое столкновение". Российское издание сообщает, что финальными переговорами занималась большая группа чиновников.

По словам собеседника издания, Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица", а учитывая нежелание российского диктатора Владимира Путина контактировать с основателем ЧВК, у переговорщиков оказалось не так уж и много вариантов поэтому Кремль обратился к Лукашенко.

Напомним, вчера главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он раскритиковал военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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