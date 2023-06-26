В Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада РФ, - СМИ

В Британии всерьез задумались над подготовкой к сценарию возможного неожиданного распада РФ после бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в субботу, 24 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Так, высокопоставленный правительственный чиновник добавил, что "с самого начала вторжения одним из наиболее очевидных сценариев было то, что война может привести к политическим волнениям в России".

"Мы должны подождать, посмотреть и посмотреть, что будет дальше. Это может быть первая глава чего-то нового. Или для "Вагнера" все кончено. Мы должны подготовиться к целому ряду различных сценариев", - сказал он.

В свою очередь, министр кабинета министров Джон Глен позже заметил, что, хотя Великобритания неизменно поддерживает Украину, она не будет вмешиваться в собственные дела России.

"Очевидно, что в России очень нестабильная ситуация, но это, по сути, внутреннее дело", - сказал он.

Джон Форман, который с 2019 по 2022 год работал атташе по вопросам обороны Великобритании в посольстве Великобритании в Москве, сказал, что если бы переворот "Вагнера" был успешным, это оказался бы "наихудший сценарий".

"Вы должны быть осторожны со своими желаниями. Пригожин не какой-то либеральный миролюбивый демократ. Он фашист", - объяснил он.

Обсуждая удивление дипломатов по поводу скорости эскалации ситуации, он добавил: "Наша оценка заключалась в том, что это будет постепенно. Это не будет внезапный марш на Москву".

Распад России

Ранее в ООН заявляли, что Россия только на словах федерация, в реальности она абсолютно унитарное государство. Ее распад на мелкие субъекты неминуем. Такого же мнения и секретарь СНБО Алексей Данилов, который дал прогноз о том, что распад России произойдет в течение трех-семи лет.

Отметим, что о распаде страны в последнее время говорят и в самой России. Так, в прошлом году в Праге прошел "Форум свободных народов России", где российские оппозиционеры вместе с экспертами со всего мира обсуждали распад РФ на 19 отдельных республик.

Да и сам российский диктатор Владимир Путин в феврале 2023 года в интервью росСМИ заявил, что "русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться - будут московиты, уральцы и другие".