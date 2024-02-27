Что стоит за словами Макрона об отправке войск в Украину: эксперт назвал три аспекта

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска НАТО в Украину может свидетельствовать о его амбициозных политических планах. В частности, на лидерство в Европейском Союзе.

По его словам, слова Макрона можно расценивать как заявку на лидерство в ЕС. По всей вероятности, французский лидер хочет выступать в роли визионера, и в этом смысле опережает других партнеров. Но с другой стороны, его заявления могут быть не чем больше, чем проверкой Европы до готовности воевать, поскольку так или иначе тема рисков и угроз со стороны России обсуждается.

"Идею нужно сначала заявить: сейчас европейцы к этому не готовы, но идея заявлена и стала предметом дискуссий, а Макрон обозначил амбицию на лидерство в Европе. Возможно, готовит себе особую роль после ухода с поста президента Франции, у него уже второй срок. Ранее такую роль исполняла Ангела Меркель, сейчас в Европе лидера нет", – пояснил Фесенко.

Второй аспект – таким образом Макрон может подать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину. Речь о том, что если Путин пойдет по пути эскалации, то европейцы задумаются над тем, что придется с ним воевать.

Последний и, возможно, главный аспект – это тактика политической риторики. Он состоит в том, что если хочешь добиться конкретного результата, нужно заявить цель в наиболее максимальной форме.

"Кстати, мы таким приемом постоянно пользовались в отношениях с нашими партнерами и, в конце концов, добивались своего. Не сразу, но получили тяжелое оружие, ПВО, танки и т.д. Думаю, Макрон действует по той же модели", - сказал Фесенко.

"Будем реалистами. Заявление Макрона не означает, что завтра французы или представители других стран Европы будут воевать в Украине с Россией. Но это первый шаг в усилении военной субъектной ЕС. И сигналы Путину, что может произойти так, что европейцы будут воевать на стороне Украины" . Это предупреждение", - добавил политолог.

Подробно о том, могут ли военные НАТО помочь Украине выстоять против РФ читайте в материале РБК-Украина "Ушли в отказ. Почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО в Украину и реально ли это".

Что предшествовало

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

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