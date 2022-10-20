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Что Россия пообещала Ирану за дроны: мнение эксперта

Фото: иранские дроны могли быть поставлены в Россию в обмен на технологии (mil.in.ua)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Условия российско-иранской сделки по поставкам дронов остаются абсолютно засекреченными. Помимо денег Москва могла предложить Тегерану военные технологии, доступ к которым у Ирана ограничен уже несколько десятилетий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На зло Америке. Зачем Иран помогает Путину в войне против Украины".

Как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского института будущего Илия Куса, российско-иранское военное сотрудничество всегда было проблематичным.

"А сейчас россияне могли пообещать передать Ирану технологии, например, связанные с боевой авиацией - то, в чем Иран не преуспел. Также РФ могла пообещать Ирану подыграть в региональных конфликтах, в первую очередь, в Сирии", - сказал Куса.

Напомним, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину. Ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

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