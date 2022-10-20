UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що Росія пообіцяла Ірану за дрони: думка експерта

Фото: іранські дрони могли бути поставлені в Росію в обмін на технології (mil.in.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Умови російсько-іранської угоди щодо постачання дронів залишаються абсолютно засекреченими. Крім грошей, Москва могла запропонувати Тегерану військові технології, доступ до яких в Ірану обмежений вже кілька десятиліть.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На зло Америці. Навіщо Іран допомагає Путіну у війні проти України".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського інституту майбутнього Ілля Куса, російсько-іранська військова співпраця завжди була проблематичною.

"А зараз росіяни могли пообіцяти передати Ірану технології, наприклад, пов'язані з бойовою авіацією - те, в чому Іран не досяг успіху. Також РФ могла пообіцяти Ірану підіграти в регіональних конфліктах, насамперед, у Сирії", - сказав Куса.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну. Обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІран