Что делать в случае конфликта или опасности в поезде: алгоритм действий от "Укрзализныци"

Фото: Пассажиры в вагоне поезда (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В "Укрзализныце" действует четкий алгоритм реагирования на конфликтные ситуации и случаи угрозы безопасности пассажиров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал проводник Сергей Рипа, описав пошаговые действия в случае инцидентов в вагоне.

Как действовать в случае конфликта

По словам проводника, конфликты случаются редко, но если ситуация выходит из-под контроля, проводник сразу обращается к начальнику поезда, который принимает дальнейшие решения.

Пассажирам в случае угрозы домогательств, насилия или других противоправных действий важно немедленно сообщить проводнику. В таких случаях действует специальный алгоритм:

  • пассажир должен сразу сигнализировать проводнику, который имеет связь с начальником поезда и охраной;
  • в новых вагонах доступна "тревожная кнопка" над дверью купе;
  • можно обратиться через мобильное приложение "Укрзализныци" или электронную почту;
  • если это безопасно, рекомендуется зафиксировать инцидент на видео или диктофон;
  • проводник рассадит участников конфликта по разным купе;
  • начальник поезда предлагает вызвать полицию на ближайшую станцию;
  • полиция составляет протокол и может задержать нарушителя.

В случае ненадлежащей реакции персонала пассажир может обратиться в контакт-центр по номеру: 0800 503 111.

Как действовать во время угрозы из-за боевых действий

Проводник отмечает, что в условиях войны пассажирам нужно четко выполнять инструкции железнодорожников.

В случае опасности:

  • проводники руководствуются инструктажами и указаниями начальника поезда;
  • если тревога раздается во время стоянки на вокзале, пассажиров информируют о возможных изменениях маршрута или перевозки;
  • сообщения поступают в мобильное приложение, а также публикуются на официальных ресурсах "Укрзализныци".

"Главное правило для пассажиров в случае опасности - слушать и выполнять инструкции проводников, которые обучены действовать в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул Рипа.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует в 2026 году установить Wi-Fi в спальных вагонах - это станет одним из ключевых обновлений сервиса для пассажиров. В ведомстве также сообщили о продолжении модернизации подвижного состава, развитии международных маршрутов и реализации евроинтеграционных проектов.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" может повысить динамические цены на билеты в вагонах СВ и 1-м классе "Интерсити", чтобы частично компенсировать убытки пассажирских перевозок. УЗ фиксирует многомиллиардные убытки и предлагает комплекс мер, среди которых оптимизация, бюджетная поддержка и постепенное повышение тарифов.

