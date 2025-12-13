Что делать в случае конфликта или опасности в поезде: алгоритм действий от "Укрзализныци"

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует в 2026 году установить Wi-Fi в спальных вагонах - это станет одним из ключевых обновлений сервиса для пассажиров. В ведомстве также сообщили о продолжении модернизации подвижного состава, развитии международных маршрутов и реализации евроинтеграционных проектов.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" может повысить динамические цены на билеты в вагонах СВ и 1-м классе "Интерсити", чтобы частично компенсировать убытки пассажирских перевозок. УЗ фиксирует многомиллиардные убытки и предлагает комплекс мер, среди которых оптимизация, бюджетная поддержка и постепенное повышение тарифов.