Что делать, если не успели на рейс из-за блокады границы: объяснение УЗ

"Получаем сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле. Поэтому снова активируем правило "железной подстраховки", - пояснили в компании.

По данным УЗ, те пассажиры, которые не успеют на свой рейс Укрзализныци из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс.

Такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль - Запорожье;

№52 Перемышль - Киев;

№716 Перемышль - Киев;

№706 Перемышль - Киев;

№90 Перемышль - Киев;

№94 Хелм - Харьков;

№24 Хелм - Киев;

№20 Хелм - Киев;

№120 Хелм - Днепр.

"Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", - добавили в "Укрзализныце".

В то же время в компании отметили, что в настоящее время движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.