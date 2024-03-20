Що робити, якщо не встигли на рейс через блокаду кордону: пояснення УЗ

"Отримуємо повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Тому знову активуємо правило "залізної підстраховки", - пояснили в компанії.

За даними УЗ, ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

"Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком", - додали в "Укрзалізниці".

Водночас в компанії зауважили, що наразі рух поїздів між Польщею та Україною відбувається в стандартному режимі.