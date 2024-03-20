Что делать, если не успели на рейс из-за блокады границы: объяснение УЗ
Украинцы, которые не успеют на свой рейс "Укрзализныци" из-за перекрытия польских трасс, смогут пересесть на другой поезд в том же направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Получаем сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле. Поэтому снова активируем правило "железной подстраховки", - пояснили в компании.
По данным УЗ, те пассажиры, которые не успеют на свой рейс Укрзализныци из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс.
Такая опция доступна для следующих поездов:
- №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль - Запорожье;
- №52 Перемышль - Киев;
- №716 Перемышль - Киев;
- №706 Перемышль - Киев;
- №90 Перемышль - Киев;
- №94 Хелм - Харьков;
- №24 Хелм - Киев;
- №20 Хелм - Киев;
- №120 Хелм - Днепр.
"Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", - добавили в "Укрзализныце".
В то же время в компании отметили, что в настоящее время движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.
Блокада границы
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.
Польские СМИ сообщили, что власти Польши договорились с фермерами о временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.
Однако сегодня, 20 марта, в Польше проходит масштабный протест фермеров, требующих выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.
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