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Что делать, если не успели на рейс из-за блокады границы: объяснение УЗ

Украина, Среда 20 марта 2024 18:42
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Что делать, если не успели на рейс из-за блокады границы: объяснение УЗ Фото: "Укрзализныця" активировала правило "железной подстраховки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, которые не успеют на свой рейс "Укрзализныци" из-за перекрытия польских трасс, смогут пересесть на другой поезд в том же направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Получаем сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле. Поэтому снова активируем правило "железной подстраховки", - пояснили в компании.

По данным УЗ, те пассажиры, которые не успеют на свой рейс Укрзализныци из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс.

Такая опция доступна для следующих поездов:

  • №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №52 Перемышль - Киев;
  • №716 Перемышль - Киев;
  • №706 Перемышль - Киев;
  • №90 Перемышль - Киев;
  • №94 Хелм - Харьков;
  • №24 Хелм - Киев;
  • №20 Хелм - Киев;
  • №120 Хелм - Днепр.

"Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", - добавили в "Укрзализныце".

В то же время в компании отметили, что в настоящее время движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.

Польские СМИ сообщили, что власти Польши договорились с фермерами о временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Однако сегодня, 20 марта, в Польше проходит масштабный протест фермеров, требующих выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.

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