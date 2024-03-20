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Що робити, якщо не встигли на рейс через блокаду кордону: пояснення УЗ

Україна, Середа 20 березня 2024 18:42
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Що робити, якщо не встигли на рейс через блокаду кордону: пояснення УЗ Фото: "Укрзалізниця" активувала правило "залізної підстраховки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українці, які не встигнуть на свій рейс "Укрзалізниці" через перекриття польських трас, зможуть пересісти на інший потяг в тому ж напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Отримуємо повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Тому знову активуємо правило "залізної підстраховки", - пояснили в компанії.

За даними УЗ, ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

  • №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • №32 Перемишль - Запоріжжя;
  • №52 Перемишль - Київ;
  • №716 Перемишль - Київ;
  • №706 Перемишль - Київ;
  • №90 Перемишль - Київ;
  • №94 Хелм - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №20 Хелм - Київ;
  • №120 Хелм - Дніпро.

"Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком", - додали в "Укрзалізниці".

Водночас в компанії зауважили, що наразі рух поїздів між Польщею та Україною відбувається в стандартному режимі.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.

Польські ЗМІ повідомили, що влада Польщі домовилася з фермерами про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Проте сьогодні, 20 березня у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.

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