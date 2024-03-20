Що робити, якщо не встигли на рейс через блокаду кордону: пояснення УЗ
Українці, які не встигнуть на свій рейс "Укрзалізниці" через перекриття польських трас, зможуть пересісти на інший потяг в тому ж напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Отримуємо повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Тому знову активуємо правило "залізної підстраховки", - пояснили в компанії.
За даними УЗ, ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс.
Така опція доступна для наступних поїздів:
- №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- №32 Перемишль - Запоріжжя;
- №52 Перемишль - Київ;
- №716 Перемишль - Київ;
- №706 Перемишль - Київ;
- №90 Перемишль - Київ;
- №94 Хелм - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №20 Хелм - Київ;
- №120 Хелм - Дніпро.
"Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком", - додали в "Укрзалізниці".
Водночас в компанії зауважили, що наразі рух поїздів між Польщею та Україною відбувається в стандартному режимі.
Блокада кордону
Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.
Польські ЗМІ повідомили, що влада Польщі домовилася з фермерами про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.
Проте сьогодні, 20 березня у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.
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